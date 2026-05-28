Comitato di Gestione AdSP MLO

Genova – Un ampio pacchetto di provvedimenti autorizzativi e concessori è stato approvato oggi dal Comitato di Gestione per il miglioramento dell’operatività portuale e lo sviluppo di investimenti privati.

Tra i provvedimenti approvati dal Comitato di Gestione figura anche l’intervento per la realizzazione di una nuova cella frigorifera all’interno del Posto di Controllo Frontaliero del terminal PSA SECH, destinata alle attività di analisi e campionamento delle merci congelate secondo le prescrizioni degli uffici U.V.A.C. del Ministero della Salute. L’intervento consente di superare una criticità operativa presente da anni nel porto di Genova e rappresenta un risultato ottenuto grazie al lavoro di coordinamento svolto dall’Autorità di Sistema Portuale negli ultimi mesi, frutto di numerosi incontri con tutti gli enti coinvolti e del recepimento, in tempi rapidi, delle esigenze espresse dagli operatori del settore, dagli spedizionieri e dagli agenti marittimi, con l’obiettivo di migliorare efficienza, funzionalità e competitività delle attività di controllo sulle merci refrigerate.

Particolare rilevanza assume l’approvazione degli esiti della procedura comparativa relativa al compendio demaniale funzionale alla realizzazione di un parcheggio multipiano nell’area di Calata Darsena, destinato a supportare il progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell’Hennebique. L’intervento, strettamente integrato con il percorso di valorizzazione dell’edificio storico sul waterfront genovese, contribuirà a migliorarne l’accessibilità e la futura fruizione, rappresentando un ulteriore tassello del più ampio programma di rigenerazione urbana e portuale dell’area.

Il Comitato ha inoltre espresso parere favorevole al progetto di efficientamento del sistema di chiusura del bacino di carenaggio di Amico & Co., che prevede la sostituzione dell’attuale barca-porta con una moderna paratoia abbattibile. L’intervento consentirà di semplificare le operazioni di gestione del bacino, riducendo tempi e costi operativi e migliorando l’efficienza dell’infrastruttura.

Approvata anche l’autorizzazione richiesta da Ente Bacini per la ricollocazione temporanea di attività e operatori interessati dagli interventi connessi alla realizzazione del tunnel subportuale, attraverso la riqualificazione e l’utilizzo di spazi all’interno dell’area delle riparazioni navali del porto di Genova.

Il Comitato di Gestione ha inoltre approvato il rilascio di una concessione demaniale marittima temporanea a favore di Forest per aree situate a Ponte Somalia, funzionali allo svolgimento delle attività operative della società. Il provvedimento, della durata di sei mesi, garantisce la continuità delle attività nelle more del completamento dell’istruttoria finalizzata al rilascio della concessione pluriennale.

Il Comitato di Gestione ha successivamente deliberato in favore del riconoscimento dei contributi previsti dall’articolo 17, comma 15-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a favore della CULMV “Paride Batini” di Genova e della CULP “Pippo Rebagliati” di Savona. Le risorse sono destinate a coprire i costi sostenuti dalle due compagnie per il reimpiego del personale in mansioni diverse da quelle operative nei periodi di riferimento previsti dalla normativa, contribuendo alla salvaguardia dell’equilibrio occupazionale del lavoro portuale.

Infine, il Comitato ha espresso parere favorevole in merito a una serie di provvedimenti demaniali e autorizzativi ai sensi degli articoli 24, 36, 45-bis e 46 del Codice della Navigazione, oltre a iscrizioni nel registro tenuto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 68 del Codice della Navigazione.