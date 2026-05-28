Vibo Valentia Marina, confronto sul futuro del porto e sullo sviluppo degli investimenti infrastrutturali

Si è svolto oggi a Vibo Valentia Marina un proficuo incontro istituzionale promosso dall’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, finalizzato a condividere con la Capitaneria di Porto e con l’Amministrazione comunale la programmazione dello sviluppo futuro dell’infrastruttura portuale e delle aree di interconnessione porto-città, con focus sullo sviluppo degli investimenti infrastrutturali che interessano lo scalo.

L’incontro rappresenta il primo di una serie di appuntamenti istituzionali che il Comitato di Gestione dell’AdSP ha ritenuto di dover organizzare al fine di poter visitare congiuntamente i singoli porti amministrati e confrontarsi con le istituzioni locali sullo sviluppo dei singoli scali e per fare il punto sugli interventi in corso di esecuzione, o di prossimo avvio, da parte dell’AdSP.

A tale proposito, nel corso della visita alle aree portuali, la delegazione composta dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Paolo Piacenza, accompagnato dal dirigente delle Aree periferiche, Giuseppe Cardona, dai colleghi della sede di Vibo Valentia Marina, dal comandante del porto di Vibo Marina, Capitano di Fregata Guido Avallone e dai componenti del Comitato di Gestione, dopo aver effettuato una visita via mare del porto grazie all’imbarcazione messa a disposizione dalla Capitaneria di Porto, ha incontrato il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e condivisione sui contenuti del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), principale strumento di pianificazione a medio-lungo termine introdotto dalla Legge n. 84/1994 e successive modifiche.

Si tratta di una pianificazione fondamentale per definire le linee di sviluppo dei porti ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema portuale, attraverso una programmazione integrata volta a individuare e delimitare le aree di interazione tra il porto e il tessuto urbano, in stretta sinergia con il Comune e gli enti territoriali interessati. Al contempo, il Presidente Paolo Piacenza ha avuto modo di esporre ai rappresentanti del Comitato, al Sindaco e al Comandante della Capitaneria gli interventi, e le relative tempistiche di avvio, afferenti il Porto di Vibo Marina che vanno dalla riqualificazione della Banchina Cortese alla demolizione dell’Immobile Ex Civam – il cui avvio è previsto entro il mese di ottobre 2026 -, nonché interventi relativi alla riqualificazione dei varchi in ambito portuale e sulle infrastrutture a mare, per un valore complessivo nel triennio 2026/2028 pari a circa 90 milioni di euro di cui euro 12.325.000,000 previsti nell’annualità 2026.

La visita odierna ha confermato la volontà condivisa dell’Ente, guidato dal presidente Paolo Piacenza, di rafforzare il dialogo istituzionale e la collaborazione con il territorio, con l’obiettivo di costruire una visione comune sul futuro del porto di Vibo Valentia Marina e sul suo ruolo strategico per la crescita economica, logistica, turistica e infrastrutturale dell’intera area.