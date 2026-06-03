AdSP MTS: Gli allievi dell’ITS TECLOG 3 a lezione nei grandi porti italiani

Formazione sul campo per i futuri professionisti della logistica e della portualità. Nei giorni 21, 27 e 28 maggio, gli allievi del progetto ITS “TECLOG 3” – promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in coordinamento con la Fondazione ISYL – hanno partecipato a un intenso ciclo di visite tecniche in alcuni tra i più importanti scali portuali del Paese: Marina di Carrara, Genova, Vado Ligure e Savona.

Nella tappa di Marina di Carrara, gli studenti hanno approfondito gli investimenti infrastrutturali e tecnologici messi in campo dall’AdSP del Mar Ligure Orientale per intercettare i mercati internazionali. Il tour ha incluso i terminal multipurpose MDC e FHP, l’hub del gruppo Grendi – focalizzato sul trasporto intermodale – e l’area operativa di Baker Hughes, punto di riferimento per la gestione dei trasporti eccezionali.

Spostandosi in Liguria, l’iniziativa ha messo in luce l’eccellenza operativa di cinque realtà leader nei rispettivi settori: il Savona Terminal Auto, il Palacrociere di Savona, la piattaforma d’avanguardia Vado Gateway, il terminal container PSA Genova Pra’ e il Terminal Intermodale Marittimo del Gruppo Ignazio Messina.

Anche in questo secondo ciclo di visite, la sinergia strategica con l’AdSP del Mar Ligure Occidentale ha permesso agli studenti di analizzare da vicino le complesse dinamiche operative, infrastrutturali e tecnologiche che governano i nodi logistici del Nord Tirreno.

L’ITS “TECLOG 3 è un percorso biennale di alta formazione tecnica promosso dalla Fondazione ISYL – Italian Super Yacht Life, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Cofinanziato dalla Regione Toscana nell’ambito della Programmazione POR FSE+ 2021-2027, il corso rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle imprese del cluster marittimo-logistico, sempre più alla ricerca di figure qualificate in grado di affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.