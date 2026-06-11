ADSP MARE ADRIATICO CENTRALE: LAVORI COMITATO DI GESTIONE

Ultima seduta dell’organo per questa Governance, il Comitato sarà ricostituito dopo la nomina del nuovo Presidente

Ancona – Si è riunito oggi il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. La seduta dell’organo è stata l’ultima per il mandato di questa Governance dell’Ente. Il nuovo Comitato di gestione, come prevede la legge 84 del 1994, sarà ricostituito dopo l’insediamento del nuovo Presidente.

All’ordine del giorno del Comitato di gestione, il cui mandato scadeva nella giornata odierna, l’esame di diverse concessioni relative ai porti di competenza dell’Adsp, Ancona, Pesaro, Falconara Marittima, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona e Vasto. Al termine della riunione, il Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, e il Segretario generale Adsp, Salvatore Minervino, hanno voluto ringraziare i componenti del Comitato di gestione per il lavoro compiuto in questi anni.

“Desidero esprimere la mia gratitudine ai componenti del Comitato di gestione e, in particolare, ai Comandanti delle Capitanerie di porto, per l’intenso periodo di lavoro che abbiamo compiuto in questo periodo – ha detto Vincenzo Garofalo, Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale -. Insieme, con il supporto del Collegio dei Revisori dei conti e di tutto il personale, abbiamo instaurato una collaborazione concreta e rispettosa dei ruoli che ha avuto l’obiettivo di portare avanti un’attività amministrativa a fianco del cluster marittimo. Un impegno che spero abbia lasciato in voi una soddisfazione professionale e umana. Quello che abbiamo costruito, in questi anni, è un modello di pubblica amministrazione qualificata, parte di una portualità nazionale e capace di essere a fianco di chi vuole creare sviluppo”.