PORTO DI VIBO, L’EX CIVAM CAMBIA VOLTO: VIA ALLA DEMOLIZIONE

Approvato il progetto esecutivo da 1,5 milioni di euro. Gara entro agosto, aggiudicazione ed inizio dei lavori entro la prima metà di ottobre. L’area sarà trasformata in nuovi piazzali per la logistica commerciale.

Dalla programmazione alla realizzazione in pochi mesi. Accelera il percorso per la riqualificazione dell’area dell’ex CIVAM nel porto di Vibo Valentia Marina, destinata a diventare un nuovo spazio a servizio della logistica commerciale e delle attività portuali.

Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, ha firmato il decreto di approvazione del Progetto Esecutivo per la demolizione dell’ex CIVAM, nell’area portuale del Vibonese, dando così ulteriore impulso alla realizzazione di una nuova area destinata alla logistica commerciale, in adiacenza alla banchina Bengasi, compiendo così un ulteriore e decisivo passo verso l’apertura del cantiere.

L’intervento, del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, rappresenta uno degli interventi inseriti nel Piano Operativo Triennale 2026-2028, adottato dal Comitato di Gestione lo scorso 18 giugno, nell’ambito di una più ampia strategia di sviluppo del porto di Vibo Valentia Marina. Il POT individua, infatti, un articolato programma di opere finalizzato a migliorare l’efficienza delle infrastrutture portuali, rafforzare la sicurezza della navigazione e delle operazioni marittime e consolidare il rapporto tra lo scalo e il territorio.

Con l’approvazione del Progetto Esecutivo si entra ora nella fase concretamente operativa dell’intervento. Dopo l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, avvenuta nel mese di luglio, si procederà alla pubblicazione della gara entro il mese di agosto, con l’obiettivo di arrivare all’aggiudicazione dei lavori e così al relativo avvio entro la prima metà di ottobre.

Un cronoprogramma particolarmente rapido che, a soli due mesi dall’inserimento dell’intervento nella programmazione triennale dell’Ente, porta l’opera verso la fase di realizzazione.

Il progetto prevede la demolizione del vecchio capannone industriale dell’ex CIVAM e la successiva sistemazione dell’area attraverso la realizzazione di nuovi piazzali destinati alla logistica portuale. La riqualificazione consentirà di recuperare uno spazio oggi caratterizzato da condizioni di degrado, trasformandolo in un’area funzionale alle esigenze operative e commerciali dello scalo.

La nuova infrastruttura, collocata in posizione strategica in prossimità della banchina Bengasi, contribuirà a potenziarne l’operatività e a rafforzare il ruolo del porto di Vibo Valentia Marina quale infrastruttura a servizio delle attività commerciali e logistiche del territorio.

«L’approvazione del Progetto Esecutivo dell’ex CIVAM dimostra concretamente la volontà dell’Autorità di Sistema Portuale di tradurre rapidamente la programmazione in opere reali – ha dichiarato il presidente dell’Autorità di Sistema portuale, Paolo Piacenza, – Abbiamo definito un cronoprogramma preciso e, in poche settimane, siamo passati dalla programmazione dell’intervento alla progettazione esecutiva, con l’obiettivo di pubblicare la gara entro agosto e arrivare all’inizio dei lavori entro ottobre.

La demolizione dell’ex CIVAM – ha concluso Piacenza – non rappresenta soltanto un intervento di riqualificazione di un’area oggi degradata, ma è un investimento concreto destinato ad un’opera funzionale allo sviluppo del porto di Vibo Valentia Marina e a valorizzare il rapporto porto-città. Recuperare questi spazi, infatti, significa aumentare la capacità operativa dello scalo e creare nuove condizioni per la crescita delle attività portuali valorizzando, al contempo, la vocazione turistica del territorio e l’intero contesto urbano».