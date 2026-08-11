Porto di Civitavecchia, riapre Porta Marina: un nuovo collegamento tra il porto storico e la città

Latrofa: “Un passo concreto verso un porto sempre più aperto e integrato con Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – È stato inaugurato questa mattina, a Porta Marina, il nuovo varco pedonale che, dopo decenni di chiusura, torna a essere pienamente fruibile dalla comunità, creando un nuovo collegamento diretto tra il porto storico e la città.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, il Capitano di Fregata della Capitaneria di porto di Civitavecchia, Valerio Mazzarino e l’Assessore all’Ambiente e al Demanio marittimo del Comune di Civitavecchia, Stefano Giannini.

La riapertura di Porta Marina rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del porto storico e di progressiva integrazione tra lo scalo e il tessuto urbano. L’intervento si inserisce nel più ampio processo di riassetto del porto di Civitavecchia che, con i lavori di apertura a sud dello scalo, ha consentito di ridurre il transito veicolare all’interno dell’area storica del porto, favorendo una maggiore fruizione pedonale di uno degli spazi più suggestivi della città e rafforzando il rapporto tra il waterfront e il centro urbano.

Con Porta Marina diventano a quattro i varchi pedonali a disposizione della cittadinanza: oltre al nuovo accesso, sono infatti attivi il varco Fortezza, la Scaletta e Porta Livorno.

“La riapertura di Porta Marina è un intervento dal forte valore simbolico, ma anche molto concreto – dichiara il Presidente dell’AdSP Raffaele Latrofa – perché restituiamo alla città un accesso che era chiuso da decenni e che, oggi, torna a essere un punto di connessione diretto tra il porto storico e Civitavecchia. Il nostro obiettivo è rendere il porto sempre più aperto, accessibile e integrato con la città, creando le condizioni perché il porto storico possa essere vissuto sempre più anche dai cittadini.

La riduzione del traffico veicolare e l’ampliamento degli accessi pedonali vanno esattamente in questa direzione. È un percorso che intendiamo proseguire, con interventi capaci di coniugare funzionalità, sicurezza, decoro e valorizzazione di un patrimonio che appartiene alla storia e all’identità di Civitavecchia”.

“La riapertura di Porta Marina aggiunge un nuovo tassello al rapporto sempre più stretto tra il porto e la città – dichiara il Sindaco Marco Piendibene –. Due realtà che devono continuare a dialogare e a integrarsi, rendendo sempre più accessibile ai cittadini un patrimonio che è parte integrante della storia di Civitavecchia. È anche il risultato di una positiva sinergia istituzionale, per la quale ringrazio il Presidente Raffaele Latrofa e tutti i soggetti che hanno contribuito a rendere possibile questa apertura”.

“Abbiamo sostenuto fin dall’inizio la riapertura di Porta Marina, portando anche nelle sedi competenti una richiesta arrivata da molti cittadini – dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini –. Oggi quell’obiettivo diventa realtà e restituisce alla città un collegamento importante con il suo porto storico. È un risultato che migliora l’accessibilità e la fruibilità di quest’area e che va nella direzione che abbiamo auspicato: rendere sempre più semplice e diretto il rapporto tra Civitavecchia, i suoi cittadini e il porto”.

Il nuovo varco resterà aperto tutti i giorni dalle ore 5 alle 23, secondo le modalità già previste per gli altri accessi pedonali, per poi essere chiuso dal personale della Port Authority Security. L’area è stata oggetto di interventi di sistemazione da parte dell’AdSP, con particolare attenzione al decoro degli spazi circostanti, attraverso l’installazione di fioriere.

Porta Marina è, inoltre, videosorvegliata e dotata di un dissuasore che consente esclusivamente il passaggio pedonale e quello delle carrozzine per le persone con disabilità, impedendo l’accesso a biciclette e ciclomotori. Una soluzione pensata per garantire sicurezza, ordine e piena accessibilità del nuovo collegamento.

Nella foto il momento dell’apertura del cancello.