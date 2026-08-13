Il porto di Ancona pronto per il picco di traffici del Ferragosto

18500 passeggeri in transito

15 traghetti e una nave da crociera in arrivo e partenza.

ANCONA – Il porto di Ancona è pronto ad accogliere i passeggeri in transito nel fine settimana di Ferragosto, periodo di massima affluenza dei turisti che da tutta Europa scelgono il porto di Ancona nel loro itinerario di vacanze estive.

Tra venerdì 14 e domenica 16 agosto transiteranno per lo scalo di Ancona oltre 18.500 passeggeri, di cui circa 2900 crocieristi, su 16 navi, 15 navi traghetto e una nave da crociera.

Sono 15 le navi traghetto in arrivo e partenza nel porto di Ancona per le 6 destinazioni servite dallo scalo (Zara, Spalato, Durazzo, Corfù, Igoumenitsa, Patrasso). Dei 15600 passeggeri in transito, sono circa 9000 gli sbarchi e 6600 gli imbarchi.

Il picco sabato, con l’arrivo e la partenza di 6 navi, di cui 3 da e per i porti greci, 2 per i porti croati di Zara e Spalato e 1 per l’Albania. Complessivamente sono previsti oltre 7850 passeggeri sui traghetti da e per la Grecia, 3850 passeggeri da e per Durazzo, in Albania, e 3900 passeggeri sulle linee per la Croazia. I 3 collegamenti ferry con Spalato e Zara attivi dal porto di Ancona rendono lo scalo il primo porto italiano per i traffici di passeggeri tra i due principali paesi rivieraschi dell’Adriatico.

Venerdì 14 agosto arriveranno i 2900 crocieristi su MSC Lirica, alla scoperta di Ancona e delle destinazioni delle Marche. Un arrivo che consente, grazie al coordinamento con il Comune di Ancona, di offrire percorsi dedicati di visita e scoperta dei tesori d’arte della città, particolarmente apprezzata dai passeggeri delle crociere.

«Il fine settimana di Ferragosto rappresenta il culmine della stagione estivi. I dati ci dicono che quest’anno il flusso di rientro è già cominciato, in anticipo rispetto alle precedenti stagioni – spiega il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Mirco Carloni – Il numero di passeggeri in transito nei tre giorni è elevato, ma il sistema porto è pronto alla gestione e all’accoglienza delle navi traghetto, grazie ad un costante lavoro di confronto con i rappresentanti delle compagnie di navigazione, le Istituzioni ed i servizi portuali e tecnico-nautici. Un importante lavoro di coordinamento che consente di mantenere il porto di Ancona al vertice degli scali adriatici per il traffico internazionale di passeggeri e primo porto italiano per numero di destinazioni internazionali servite. Un ruolo che non diamo per scontato.

Per questo siamo al fianco dell’impegno quotidiano degli armatori ferry per assicurare uno scalo efficiente e capace di rispondere a questi flussi significativi. Contemporaneamente, curiamo l’accoglienza e collaboriamo con Istituzioni e operatori del territorio perché i crocieristi in visita possano avere una esperienza positiva e apprezzare Ancona e le Marche».