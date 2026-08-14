Per Ferragosto 100 mila passeggeri nei porti del Sistema della Sardegna

Nel fine settimana da bollino rosso, gli scali lavorano a pieno regime per garantire la stagione turistica

I porti del sistema portuale della Sardegna si preparano ad affrontare il periodo più caldo della stagione turistica 2026.

Nelle giornate di oggi e domani, gli scali isolani lavoreranno, infatti, a pieno regime per garantire le corse giornaliere da e per la penisola.

Sono infatti complessivamente 140, tra arrivi e partenze, i movimenti traghetti previsti nei principali scali passeggeri dell’Isola (Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Arbatax e Portovesme), ai quali si aggiungono due approdi crocieristici schedulati oggi e domani all’Isola Bianca.

Circa 100 mila i passeggeri movimentati in appena 48 ore di attività dei porti. Numeri che confermano il tradizionale “bollino rosso” del ponte di Ferragosto.

La quota più consistente del traffico è quella prevista nel porto olbiese, principale porta d’accesso alla Sardegna e primo scalo passeggeri del Mediterraneo. Tra oggi e domani, infatti, sono calendarizzate 19 navi traghetto in banchina, di cui 9 il 14 agosto e 10 il 15 agosto. Numeri ai quali vanno aggiunte le due crociere del gruppo Costa.

Proprio nel porto gallurese, nei due giorni sono attesi complessivamente oltre 47 mila passeggeri in arrivo e partenza, con al seguito più di 16 mila veicoli.

A questi numeri si sommano i passeggeri delle navi da crociera in calendario ad Olbia: oltre 3.500 crocieristi a bordo della Costa Pacifica oggi, e circa 2.600, domani, sulla Aida Stella. Oltre 6 mila presenze che visiteranno la città e le destinazioni escursionistiche della Costa Smeralda, della Maddalena e nelle cantine vitivinicole galluresi.

Fondamentale la risposta operativa dello scalo olbiese che, anche nelle giornate di massimo afflusso come quelle di oggi e domani, continua a garantire adeguati livelli di efficienza e capacità di accoglienza.

Un risultato reso possibile grazie ad una pianificazione certosina degli accosti del porto Isola Bianca e dal contributo del porto industriale Cocciani, che accoglie, a rotazione, i traghetti di medie dimensioni, consentendo di ottimizzare l’utilizzo degli ormeggi e distribuire in maniera più efficace i flussi di traffico.

Un assetto organizzativo generale, quello, predisposto dall’Autorità di Sistema Portuale che consente, dunque, di affrontare, senza particolari criticità in area portuale, uno dei periodi tra i più impegnativi dell’anno.

“Le stime di traffico di queste due giornate confermano che tutti i porti del nostro sistema stanno lavorando a pieno regime, rispondendo in maniera efficace ai consistenti flussi tipici del periodo di Ferragosto – spiega Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Particolarmente positiva è la performance del porto di Olbia, che continua a garantire elevati standard operativi, nonostante i picchi di traffico così elevati.

In attesa di tracciare un primo bilancio della stagione turistica, portiamo a casa un importante risultato, frutto di una proficua sinergia con le Capitanerie di Porto, le compagnie di navigazione, i servizi tecnico nautici, senza dimenticare l’indispensabile contributo dei dipendenti dell’AdSP e di tutti gli operatori portuali impegnati quotidianamente nell’assicurare l’efficiente gestione dei traffici e dei controlli di security”.