Porto di Ancona, Jadrolinija prolunga la stagione della Ancona-Zara

ANCONA – Jadrolinija, la compagnia traghetti di bandiera croata, ha informato l’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico centrale che la linea Ancona-Zara sarà prolungata di una ulteriore settimana, con 4 accosti in più rispetto a quelli programmati.

La linea veloce Ancona-Zara, novità dell’estate 2026 nel porto dorico, ha assicurato per tutta la stagione turistica collegamenti veloci ed affidabili tra le due città dell’Adriatico, con un flusso di passeggeri che ha convinto la compagnia ad incrementare con 4 ulteriori corse il servizio anche a settembre. Le partenze aggiuntive da Ancona saranno mercoledì 2 settembre, e quotidianamente da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Gli orari, invariati, prevedono la partenza da Ancona alle 14 e l’arrivo a Zara alle 18. La tratta Zara-Ancona viene sempre garantita in 4 ore, con partenza alle 8 ed arrivo alle 12. Il servizio è operato con una nave veloce della capacità di 400 passeggeri.

Il porto di Ancona si conferma ulteriormente lo scalo di riferimento per i collegamenti con la Croazia, essendo l’unico porto italiano ad aver garantito per tutta la stagione estiva due linee traghetto con alta capacità di passeggeri: la Ancona-Zara con un traghetto veloce solo passeggeri, e la Ancona-Spalato, unica linea ferry tra Italia e Croazia attiva tutto l’anno. Nei mesi di giugno e luglio i viaggi traghetti da Ancona per i porti croati sono aumentati da 42 a 58 rispetto agli stessi mesi del 2025, con un incremento del 38%.

Allargando lo sguardo al sistema portuale, le linee attive durante la stagione estiva sono tre con la partenza da Pesaro diretta verso Lussino e Rovigno, anche in questo caso operata da una nave veloce solo passeggeri.

La geografia dei porti dell’Adriatico centrale consente quindi di sfruttare una posizione favorevole per proporre soluzioni alternative al percorso tutto stradale per merci e passeggeri. L’Autorità di sistema portuale continua il lavoro di collaborazione con le compagnie e le Autorità portuali di Zara e Spalato per creare un ambiente favorevole allo sviluppo di questi traffici.