Floriana Gallucci nominata Segretario Generale dell’AdSP del Mar Ionio

Taranto – Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, riunitosi in data odierna, ha approvato la nomina del nuovo Segretario Generale dell’Ente.

Con voto unanime, i componenti del Comitato hanno adottato la delibera n. 10/2026, accogliendo la proposta formulata dal Presidente Giovanni Gugliotti di designare la dott.ssa Floriana Gallucci alla guida della Segreteria Tecnico-Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

La nomina odierna completa il percorso di definizione della nuova governance dell’AdSP del Mar Ionio, rafforzando l’assetto organizzativo e amministrativo dell’Ente in una fase di particolare rilievo per l’attuazione delle strategie di sviluppo, infrastrutturazione e rilancio del Porto di Taranto.

Nel corso della seduta, il Presidente Gugliotti ha inoltre espresso il proprio ringraziamento alla dott.ssa Raffaella Ladiana, che ha svolto le funzioni di Segretario Generale facente funzioni sino ad oggi. Il Presidente ha riconosciuto l’impegno, la disponibilità e la professionalità assicurati dalla dott.ssa Ladiana, che continuerà a porre la propria esperienza al servizio dell’Ente nell’ambito dell’incarico di Dirigente della Direzione Amministrativa.