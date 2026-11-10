IL PORTO DI TARANTO AMPLIA LE SUE COMPETENZE E TRACCIA UN PRIMO SCHEMA DI PRIORITÀ

Porto di Taranto– Ampliamento della circoscrizione territoriale, ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale nella definizione delle più importanti operazioni di rilancio del porto e del territorio, ivi compreso il futuro delle aree siderurgiche, tempistica di interventi strategicamente determinanti e oggetto di anni di rinvii.
Questi i principali temi che il Presidente dell’AdSP del Mare Jonio, Giovanni Gugliotti, affronterà domani in conferenza stampa, affiancato significativamente dal Presidente di Assoporti, Roberto Petri, in visita a Taranto e dal Sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano.
La conferenza stampa si terrà domani, 11 novembre, alle ore 11:30, presso gli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, sita presso il Molo San Cataldo, Porto Mercantile di Taranto.