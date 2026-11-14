PORTI DI ROMA E DEL LAZIO: CRESCONO LE CROCIERE, CIVITAVECCHIA CONSOLIDA IL PRIMATO E GAETA ACCELERA SUL TURISMO DI QUALITÀ

Civitavecchia– I dati dei primi nove mesi del 2026 confermano il peso del sistema portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta nel quadro logistico e marittimo nazionale e mediterraneo.

Il comparto crocieristico registra complessivamente 3.128.564 passeggeri, con una crescita del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. Aumentano anche gli accosti delle navi da crociera, che raggiungono quota 775, con un incremento del 13,1%.

A trainare il settore è ancora una volta Civitavecchia, che nei primi nove mesi del 2026 ha movimentato 3.123.520 crocieristi, con una crescita del 9,8% rispetto all’anno precedente.

Particolarmente significativo il dato relativo ai passeggeri imbarcati e sbarcati, che raggiungono quota 1.672.722, con un aumento del 19,3%. Un risultato che rafforza ulteriormente il ruolo di Civitavecchia come home port internazionale. Crescono anche gli accosti crocieristici, pari a 752, con un incremento del 12,7%.

Sul fronte delle merci, Civitavecchia registra una movimentazione complessiva di circa 6,17 milioni di tonnellate, in crescita dello 0,9% rispetto ai primi nove mesi del 2025.

Positivo l’andamento delle rinfuse liquide, che crescono del 25,7%, dei traffici containerizzati, con un incremento del 6,3% in tonnellate e del 2,9% in TEU, e soprattutto del comparto automotive, che registra una crescita del 40,4% e si conferma uno degli asset strategici dello scalo.

Nel complesso, i tre porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta hanno movimentato nei primi nove mesi dell’anno 9,84 milioni di tonnellate di merci.

A fronte di una lieve flessione complessiva dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, il sistema mostra una buona capacità di tenuta, sostenuta dalle performance delle rinfuse liquide, dei container e dell’automotive.

Significativo anche l’aumento degli accosti navali complessivi, pari all’8,2%, indicatore di una crescente intensità operativa nei tre scali.

Fiumicino conferma il proprio ruolo strategico a servizio del principale scalo aeroportuale nazionale, l’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci”, assicurando l’approvvigionamento dei prodotti energetici necessari al traffico aereo.

Nei primi nove mesi del 2026 il porto ha movimentato oltre 2,39 milioni di tonnellate di merci e registrato un incremento degli accosti pari al 15,2%.

Particolarmente interessante anche l’andamento di Gaeta, che continua il proprio percorso di crescita e diversificazione.

Nei primi nove mesi del 2026 i crocieristi sono passati da 1.908 a 5.044, con un incremento del 164,4%, mentre gli accosti delle navi da crociera sono cresciuti del 27,8%. Ancora più marcato l’aumento dei passeggeri in transito, pari al 210% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Sono numeri ancora contenuti in valore assoluto, ma indicano con chiarezza una prospettiva sulla quale l’Autorità di Sistema Portuale sta investendo: la valorizzazione di Gaeta come destinazione per il segmento delle crociere boutique, caratterizzate da navi di dimensioni contenute e da un’offerta rivolta a un turismo interessato alla qualità del territorio, alla storia, alla cultura e al paesaggio.

Una prospettiva coerente con le caratteristiche dello scalo e con l’obiettivo di costruire una crescita turistica sostenibile, capace di generare valore anche per la città e per il territorio circostante.

“I numeri ci dicono che il nostro sistema portuale continua a crescere nelle sue diverse vocazioni”, dichiara il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Raffaele Latrofa.

“Civitavecchia consolida il proprio ruolo tra i grandi porti crocieristici del Mediterraneo e cresce in comparti commerciali importanti come automotive e container. Fiumicino conferma una funzione strategica per il sistema aeroportuale e guarda allo sviluppo del nuovo porto commerciale. Gaeta sta iniziando a mostrare concretamente le potenzialità di una crescita turistica diversa, più selettiva e legata alla qualità del territorio.”

“La sfida adesso è trasformare questi numeri in valore: più investimenti, più servizi, più lavoro e maggiori ricadute economiche sui territori. È questa la direzione sulla quale stiamo lavorando per Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.”

Si allegano le schede ESPO relative ai traffici dei primi nove mesi del 2026.