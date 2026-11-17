Investimenti per 14 milioni di euro in vista per il porto di Pesaro tra opere infrastrutturali e potenziamento delle sue specificità come il crocierismo boutique con velieri prestigiosi e turisti di nicchia che ha chiuso con 2.443 presenze, quadruplicandole rispetto alla stagione scorsa. Sono le direttive del Piano operativo triennale dell’Autorità di sistema del mare Adriatico centrale che proprio a Pesaro si appresta a inaugurare, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, anche un ufficio decentrato.

Uno sviluppo che mette in agenda entro giugno 2027 l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la nuova vasca di colmata del porto (investimento di 11 milioni di euro) e, nel 2028, il recupero strutturale della banchina G (lavori per 3 milioni di euro), mentre ulteriori interventi riguarderanno la mobilità dolce e l’integrazione dei percorsi ciclopedonali con la città.

Tornando al crocierismo di nicchia, Pesaro si è dimostrata una tappa ambita per gli amanti di questo particolare tipo di viaggio con 2.443 crocieristi approdati grazie a 20 toccate, di cui 9 del veliero Royal Clipper della compagnia Star Clippers, che nella stagione 2026 ha consolidato la sua presenza nello scalo, e 11 della Grand Circle Cruise Line che addirittura lo scorso 24 agosto era presente in porto in contemporanea con le navi Artemis e Athena. Considerando anche i passeggeri del catamarano Nautilus parliamo di 14.776 transiti, in crescita del 3% rispetto al 2025.

“Quello delle crociere di lusso è un segmento in crescita – spiega Mirco Carloni, presidente dell’Authority – Già nelle ultime fiere abbiamo riscontrato molto interesse per Pesaro come meta e siamo convinti sia una grande opportunità per tutto il territorio e per la città stessa. Su questo continuerà ad essere indispensabile la costante collaborazione con il Comune, come anche la condivisione del percorso di crescita infrastrutturale dello scalo”