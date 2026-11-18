Il Presidente dell’AdSP invita Guido Grimaldi a un incontro a Civitavecchia sulle attività del gruppo nello scalo e sulle nuove prospettive di crescita dei traffici commerciali e della logistica.

Civitavecchia – «Parlare di logistica significa parlare direttamente della competitività del Paese. I porti, da soli, non bastano: una banchina ha valore se è collegata bene alla ferrovia, alla strada, ai retroporti, alle imprese e ai mercati. È proprio qui che

portualità e logistica diventano la stessa cosa: un’unica infrastruttura economica».

È questo uno dei passaggi centrali dell’intervento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale,

Raffaele Latrofa, nel corso del Consiglio dei Soci di ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile.

Nel ringraziare il Presidente di ALIS Guido Grimaldi, il Vicepresidente e Direttore Generale Marcello Di Caterina e tutta l’Associazione per l’invito, Latrofa ha sottolineato la necessità di rafforzare sempre di più l’integrazione tra infrastrutture portuali, reti di trasporto e Sistema produttivo, illustrando le prospettive di sviluppo dei tre scali del network laziale.

«Civitavecchia deve consolidare la propria forza nelle crociere, ma crescere sempre di più anche nelle merci, nella logistica e nell’intermodalità. Fiumicino ha davanti una prospettiva importante con lo sviluppo del nuovo porto commerciale, mentre Gaeta deve valorizzare ancora meglio le proprie vocazioni commerciali, turistiche e nautiche. Tre porti diversi, ma una sola direzione: creare più connessioni e più valore per i territori».

Il Presidente dell’AdSP ha quindi evidenziato l’importanza del confronto con il mondo delle imprese e con gli operatori della logistica,

ribadendo la volontà di rafforzare il dialogo e le opportunità di collaborazione con ALIS e con le aziende che ne fanno parte.

In particolare, rivolgendosi al Presidente Guido Grimaldi, Latrofa ha auspicato un prossimo incontro a Civitavecchia per fare il punto sulle

attività del gruppo, già presente nello scalo come terminalista e concessionario della Darsena Traghetti e operatore di primo piano nei

collegamenti marittimi, e valutare insieme le ulteriori opportunità di sviluppo dei traffici e della logistica.

«Mi auguro di poter incontrare presto Guido Grimaldi a Civitavecchia per approfondire le prospettive delle attività che il suo gruppo già svolge nel nostro porto e confrontarci sulle nuove prospettive di traffici commerciali e su come rafforzare il ruolo di Civitavecchia nelle grandi reti della logistica e dell’intermodalità».

«Credo molto nel confronto con realtà come ALIS – ha proseguito il Presidente dell’AdSP – perché chi governa i porti deve ascoltare chi ogni giorno organizza trasporti, movimenta merci, investe, assume persone e affronta concretamente i problemi della competitività».

Tra le principali sfide individuate da Latrofa figurano la transizione energetica, la digitalizzazione, l’intermodalità, la sicurezza e il

potenziamento delle infrastrutture, elementi fondamentali per accrescere l’efficienza e l’attrattività del sistema portuale nazionale.

«Abbiamo davanti sfide enormi, ma soprattutto abbiamo bisogno di una cosa: far viaggiare meglio l’Italia. E farlo significa mettere insieme porti, logistica e impresa», ha concluso Latrofa, ringraziando ALIS per il lavoro svolto a sostegno del settore.