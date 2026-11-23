Tardino: “La trasparenza è una responsabilità quotidiana delle istituzioni.

Rendere comprensibili le decisioni pubbliche significa rafforzare la fiducia dei cittadini nell’amministrazione”.

La trasparenza amministrativa come principio di buona governance, strumento di partecipazione e garanzia di un rapporto più diretto tra istituzioni e cittadini. È stato questo il filo conduttore della VI Giornata della Trasparenza, organizzata dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, che si è svolta questa mattina al Marina Convention Center di Palermo, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo, del Dipartimento di Giurisprudenza e dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

L’incontro, dedicato al tema “La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza: l’accesso civico”, ha approfondito il rapporto tra diritto di accesso alle informazioni, tutela degli interessi pubblici e privati e protezione dei dati personali. Dopo i saluti del segretario generale dell’AdSP, Luca Lupi, i lavori, introdotti e moderati da Rosario Loreto, dirigente Area Monitoraggio, Controllo, Anticorruxione e Trasparenza dell’Authority, hanno visto gli interventi di Nicola Gullo, ordinario di Diritto amministrativo dell’Università di Palermo; Annalisa Messina, avvocato del Foro di Roma; Irene Grifò, responsabile del servizio Affari legali dell’AdSP, e Vincenzo Tomasello, Data Protection officer dell’AdSP.

La giornata ha confermato l’impegno dell’AdSP nel promuovere una cultura amministrativa fondata sulla legalità, sulla responsabilità e sulla qualità delle relazioni con cittadini, imprese e stakeholder. Un percorso sostenuto anche da un’intensa attività di formazione e aggiornamento professionale del personale, ulteriormente rafforzata nell’ultimo anno. A concludere i lavori è stata la presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino. “La trasparenza misura la qualità di un’amministrazione e la sua capacità di rendere conto delle decisioni assunte, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti ed è un modo efficace per rafforzare la fiducia dei cittadini.

È anche una responsabilità che, per un’Autorità di Sistema portuale che gestisce infrastrutture strategiche, investimenti pubblici e rapporti complessi con operatori economici e comunità territoriali, assume un valore particolarmente significativo. Desidero ringraziare i relatori, l’Università di Palermo e l’Ordine degli Avvocati per il contributo offerto e, soprattutto, i nostri uffici, che lavorano quotidianamente per garantire il rispetto degli obblighi normativi e migliorare la qualità dell’azione amministrativa. Abbiamo investito nella formazione del personale perché sono le competenze delle persone a rendere concretamente applicabili i principi. La trasparenza è una pratica ordinaria di governo dell’AdSP: ci teniamo a essere riconoscibili per la chiarezza delle procedure, la qualità delle risposte e la capacità di costruire un rapporto di fiducia con la collettività”.