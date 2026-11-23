Sei mesi di lavori per liberare l’area dallo scheletro dei capannoni distrutti dal rogo del 2020 e aprirla a un futuro dedicato alla nautica di lusso, ai servizi di alta specializzazione e attività connesse. È iniziata questa mattina la demolizione delle strutture all’ex Tubimar, 25.000 metri quadri di strutture metalliche che libereranno un’area centrale nel cuore del porto di Ancona, dove l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha deciso di mettere a disposizione spazi per la cantieristica navale, un settore in forte crescita che vede Ancona come polo di riferimento nazionale di una grande eccellenza del Made in Italy. Le superfici sono state già assegante in concessione, suddivise nei lotti A e B assegnati a Gruppo Ferretti e Palumbo superyachts.

Marco Brugiapaglia e Luca Sterlacchini, rispettivamente responsabile unico del progetto e direttore lavori dell’Adsp per questo intervento, hanno richiamato la finalità dell’investimento ed i dati fondamentali: 15.000 metri quadri di superfici da demolire e circa 700 tonnellate di materiale da gestire, il tutto in 180 giorni di appalto, per una spesa di 405 mila euro.

L’obiettivo è quello di consolidare la presenza di cantieri navali esistenti, dar loro ulteriori spazi per sviluppare un’attività ad alto valore aggiunto, che coinvolge direttamente anche un fiorente indotto fatto di componentistica, impiantistica, arredamenti, tecnologie di bordo e servizi tecnici. Un vero e proprio moltiplicatore di attività economiche, se si pensa che il numero di addetti del settore nelle Marche oggi è pari a 4000 unità, che generano sostanzialmente un numero almeno identico di unità lavorative indirette, favorendo l’integrazione tra grandi gruppi industriali e piccole e medie imprese del territorio. Un momento importante e dall’alto valore simbolico per la città di Ancona e per il porto, che cambia davvero pagina e rinnova la tradizione produttiva del sito e la qualità degli spazi portuali.