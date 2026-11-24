Il 26 novembre il viceministro Rixi ad Ancona per il primo forum dedicato al Piano operativo triennale 2027–2029 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: spazi, logistica e lavoro al centro del confronto

Come può un porto diventare più competitivo e, proprio grazie a questa trasformazione, riavvicinare la città al mare? È la domanda da cui prende le mosse «Ancona, un porto che libera il futuro», il forum promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in programma giovedì 26 novembre a partire dalle ore 10 nella Sala Marconi, al Molo Santa Maria di Ancona, al quale prenderanno parte anche il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che interverrà sul ruolo dei porti nello sviluppo del Paese.

L’incontro apre il confronto sulle scelte del Piano operativo triennale 2027–2029: dove far crescere le attività portuali, come organizzare i traffici e quali opportunità possono derivarne per le imprese, il lavoro e la qualità della vita.

Ad Ancona la questione ha una geografia precisa. Riorganizzare le banchine e gli spazi operativi può ridurre le interferenze fra i traffici, migliorare i collegamenti e dare più efficienza alle imprese. La stessa riorganizzazione può creare, nel tempo, le condizioni per rendere più accessibili alla città alcune aree del fronte storico oggi occupate da funzioni portuali. È qui che prende forma l’idea di valore reciproco: uno scalo che funziona meglio può aprire nuove possibilità per la città; una città meglio collegata al suo porto può rafforzarne servizi e attrattività.

Prima delle opere viene il modo in cui si decide. Il forum propone di leggere il Piano attraverso l’idea di governance gentile che, applicata al porto, significa capire come le scelte sugli spazi e sui servizi incidano sul lavoro delle imprese e sulla vita della città, prima di stabilire priorità e interventi. L’Autorità mantiene la responsabilità delle decisioni. Il criterio è l’inclusione armonica: organizzare le funzioni produttive e urbane in modo che possano convivere, anche in spazi distinti.

Saranno illustrate le priorità per i porti del sistema e approfondite le scelte per Ancona. In apertura, il progetto MILEPORT offrirà un primo spunto sulle connessioni di ultimo miglio. Il confronto allargherà poi lo sguardo alle rotte dello shipping e alla transizione energetica, per tornare alle Marche con una tavola rotonda sui collegamenti fra porto, interporto, aeroporto e filiere produttive.