Piacenza: «Restituiamo al porto uno spazio strategico, trasformandolo in una nuova opportunità per la logistica commerciale e lo sviluppo economico del territorio»

Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, ha firmato il decreto di aggiudicazione dei lavori di demolizione del fabbricato industriale ex Civam e di realizzazione di una nuova area destinata alla logistica commerciale, in adiacenza alla banchina Bengasi, nel porto di Vibo Valentia Marina.

Del valore complessivo di 1.500.000 euro, è stato aggiudicato, a seguito di procedura di gara con ribasso, alla società La Martina Appalti Srls, con sede a Villa Literno, in provincia di Caserta, per un importo di 863.887 euro. L’avvio dei lavori è previsto nei prossimi giorni, con una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di consegna.

Il progetto prevede la completa demolizione del vecchio capannone industriale dell’ex Civam e la successiva riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di nuovi piazzali, destinati a supportare le attività di movimentazione e logistica portuale. Un intervento che consentirà di recuperare e valorizzare uno spazio oggi occupato da una struttura non più funzionale, restituendolo a una destinazione coerente con le esigenze operative dello scalo.

La nuova area, collocata in posizione strategica in prossimità della banchina Bengasi, contribuirà a migliorare l’organizzazione degli spazi portuali, a rendere più efficienti le attività commerciali e a rafforzare la capacità del porto di rispondere alle esigenze degli operatori e del sistema produttivo locale.

«La riqualificazione dell’area ex Civam rappresenta un tassello concreto del percorso di ammodernamento e rilancio del porto di Vibo Valentia Marina. – ha dichiarato il presidente dell’AdSP, Paolo Piacenza. – Interveniamo su uno spazio che, attraverso la demolizione del vecchio fabbricato e la realizzazione di nuovi piazzali, potrà essere restituito pienamente alla funzionalità portuale e destinato a servizi strategici per la logistica commerciale. Il nostro obiettivo è rendere lo scalo sempre più efficiente, attrezzato e capace di sostenere le attività economiche del territorio, valorizzando le infrastrutture esistenti e creando nuove opportunità di sviluppo».

L’opera rientra nel programma degli interventi previsti dal Piano Operativo Triennale 2026-2028, nell’ambito di una più ampia strategia di sviluppo dello scalo vibonese che prevede una serie di investimenti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture, al miglioramento dell’efficienza degli spazi portuali, all’innalzamento dei livelli di sicurezza e al rafforzamento della connessione tra porto, attività economiche e territorio.



La demolizione dell’ex Civam e la realizzazione della nuova area logistica si inseriscono, dunque, in un percorso di trasformazione che punta a rendere il porto di Vibo Valentia Marina sempre più funzionale, competitivo e integrato con il tessuto produttivo locale, attraverso il recupero di aree e la creazione di spazi adeguati alle nuove esigenze della portualità commerciale.