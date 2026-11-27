Il taglio del nastro e l’annuncio del presidente Carloni: “Con 14 toccate del crocierismo di alta fascia per il 2027, Pesaro conferma la sua vocazione turistica e commerciale”

Il Porto di Pesaro continua a crescere mentre la città saluta l’arrivo del nuovo ufficio decentrato dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. Il taglio del nastro questa mattina alla presenza del presidente dell’Authority, Mirco Carloni, di Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, Daniele Vimini, vicesindaco del Comune di Pesaro, il Prefetto di Pesaro, Emanuela Saveria Greco, e C.F. (CP) Massimiliano Santodirocco, comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro, l’europarlamentare Matteo Ricci e il deputato Antonio Baldelli. Durante la presentazione del nuovo spazio sono stati illustrati i progetti per il futuro dello scalo della città di Rossini.

La novità emersa in mattinata è la conferma, grazie all’attività promozionale dell’Autorità, delle crociere di lusso per il 2027: quattro toccate di Star Clippers e dieci di Grand Circle Cruise Line, tra marzo e novembre. Sul fronte infrastrutturale, ricordati gli interventi già annunciati: undici milioni di euro per la vasca di colmata, con aggiudicazione dell’appalto prevista entro giugno 2027, e tre milioni per il recupero della banchina G, con lavori nel 2028. Previsti anche interventi di mitigazione ambientale per favorire una maggiore integrazione tra l’area portuale e il tessuto urbano. La nuova sede nasce dalla collaborazione con l’Ente camerale che concederà alcuni spazi della propria residenza pesarese, al civico 116 di corso XI Settembre, per ospitare il punto di contatto tra l’Adsp, gli operatori del porto di Pesaro e le Istituzioni del territorio. Al taglio del nastro anche i rappresentanti delle associazioni di categoria e gli imprenditori del territorio.

«Stiamo investendo su Pesaro e sulle sue specificità per proseguire nel percorso di crescita dello scalo e l’apertura della sede di Pesaro è strategica per garantire un maggior dialogo con gli operatori e il tessuto economico locale – spiega il presidente Carloni – Abbiamo di fronte scelte complesse e fasi decisionali significative che è bene condividere con le Istituzioni. In questo, la Camera di Commercio è la sede di mediazione e confronto più adatta per confrontarci sullo sviluppo economico del territorio. Il Porto di Pesaro ha valori industriali e commerciali importanti noi abbiamo il dovere di mitigare l’impatto di questa infrastruttura con la città. Spero che questo ufficio possa essere apprezzato dalle imprese e dalla società».

«L’apertura dell’ufficio di Pesaro dell’Autorità di Sistema Portuale – commenta il presidente della Camera di Commercio, Gino Sabatini – rafforza la collaborazione tra le nostre due istituzioni: l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con sette porti tra Marche e Abruzzo, e la Camera di Commercio delle Marche, nata dall’accorpamento delle cinque Camere territoriali e punto di riferimento per l’intero sistema economico regionale. L’inaugurazione di oggi ha un significato concreto: la presenza della Camera sul territorio è al servizio delle imprese e si traduce nella capacità di ascoltarne le esigenze, accompagnarle nei percorsi di crescita e favorire il dialogo con le istituzioni. In questo quadro, il sistema portuale e l’economia del mare rappresentano una componente importante dello sviluppo regionale. La nuova sede dell’Autorità a Pesaro rafforza il raccordo tra i porti, gli operatori e il tessuto economico locale, creando nuove occasioni di confronto e collaborazione a sostegno della crescita del territorio».