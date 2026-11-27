Matteo Gasparato, Presidente AdSP MAS: “Un segnale concreto della direzione verso cui abbiamo indirizzato il nuovo modello crocieristico: alto valore aggiunto e sostenibilità”.

Venezia– Un primato tecnologico e ambientale approda a Venezia. La Viking Libra, prima nave da crociera al mondo dotata di un sistema di propulsione ibrido basato su idrogeno liquefatto e celle a combustibile, ha fatto oggi il suo primo scalo nel porto di Venezia, presso il terminal di Fusina.

L’unità rappresenta un significativo passo avanti nella ricerca di soluzioni tecnologiche capaci di ridurre l’impatto ambientale del trasporto marittimo. Il primo approdo veneziano è stato celebrato con il tradizionale saluto delle autorità locali e regionali e lo scambio delle targhe commemorative con il comandante della nave, secondo il cerimoniale previsto per le prime visite (maiden call).

«Siamo particolarmente soddisfatti di accogliere a Venezia una nave che rappresenta un’eccellenza dell’innovazione tecnologica e un segnale concreto della direzione verso cui abbiamo indirizzato il nuovo modello crocieristico: alto valore aggiunto e sostenibilità. L’arrivo della Viking Libra dimostra infatti che sviluppo portuale e sostenibilità ambientale non sono obiettivi contrapposti, ma possono e devono procedere insieme. Per questo dobbiamo continuare a investire e puntare su soluzioni e progettualità capaci di coniugare efficienza operativa, tutela dell’ambiente e innovazione», dichiara Matteo Gasparato, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.