JAGUAR LAND ROVER ITALIA TORNA IN SARDEGNA COME PARTNER DELLO YACHT CLUB COSTA SMERALDA E CONFERMA LA PROPRIA PRESENZA NEL MONDO DEL SAILING

Anche nell’estate 2021 Jaguar Land Rover Italia torna in Sardegna a presidiare il territorio Sailing & Yachting, riconfermando la sua presenza presso il suggestivo Waterfront, ma soprattutto, orgogliosa di valorizzare l’importante partnership raggiunta con lo Yacht Club Costa Smeralda, in veste di Official Automotive Partner.

Coerentemente con i valori che esprimono l’autentica attitudine dei due iconici brand automotive, verso progetti e partner esclusivi che promuovano scelte sostenibili, la collaborazione di Jaguar Land Rover Italia con lo Yacht Club Costa Smeralda rappresenta un punto di incontro ideale, testimoniato dalla naturale affinità di obiettivi comuni, fortemente connotati dall’assoluto rispetto per l’ambiente, per il mare in particolare, per il mondo delle passioni e delle sfide, per lo sport della vela e del sailing.

Tra i molti temi condivisi, uno su tutti: la sostenibilità: questa la mission che, declinando altri obiettivi riconducibili allo stesso concetto, accomuna fortemente Jaguar Land Rover, con la sua strategia eco green e l’elettrificazione delle proprie vetture, con lo YCCS.

Lo YCCS, fondato nel 1967 dal Presidente S.A. l’Aga Khan, è conosciuto a livello internazionale per l’organizzazione di regate per superyacht, maxi yacht e imbarcazioni one-design. Ha promosso sfide a livello internazionale con Azzurra, il primo scafo italiano a partecipare alla America’s Cup nel 1983, divenuto un simbolo dello sport italiano.

La nuova stagione è già partita ed il calendario sportivo delle regate dello Yacht Club Costa Smeralda, unitamente al programma agonistico del team Young Azzurra, ha già iniziato a coinvolgere ed emozionare tutti gli appassionati. A supporto dell’organizzazione, Jaguar Land Rover Italia rende disponibili cinque vetture della propria gamma per il trasferimento degli ospiti durante le regate.

Grazie all’accordo con lo YCCS, inoltre, l’area della Marina Nuova, sarà caratterizzata dalla presenza dei due iconici marchi automotive. I soci, gli ospiti e i clienti saranno accolti presso il nuovissimo Concept Store di Jaguar Land Rover, fronte Piazza Azzurra, dove l’arredamento di charme, che richiama il tema del sailing lifestyle, grazie all’uso della pregiata essenza teak e alle decorazioni in acciaio tipiche dello stile marinaro, si coniuga alla perfezione con l’atmosfera calda e accogliente dell’esclusiva location, facendo da cornice a un’agenda colma di imperdibili appuntamenti.

In questa stagione 2021, la presenza di Jaguar Land Rover sarà particolarmente connotata proprio dal tema della sostenibilità, valore imprescindibile ed in perfetta sintonia con la filosofia del gruppo britannico che, a livello globale, da anni si impegna investendo in innovativi progetti di ricerca e di promozione della mobilità elettrica, in prospettiva di un futuro a impatto zero con l’elettrificazione dell’intera gamma.

Al cuore di questa mission, la strategia globale del Gruppo Reimagine che reinterpreta il futuro del lusso proprio attraverso il design e l’elettrificazione.

Reimagine propone infatti una rivisitazione altamente sostenibile del lusso moderno, caratterizzata da esclusive esperienze per il cliente e da un positivo impatto sociale. Il viaggio, che porterà Jaguar Land Rover a diventare entro il 2039 un’azienda a zero emissioni di carbonio, è già iniziato.

Proseguendo nella stessa direzione, il palinsesto sardo delle attività proposte si arricchisce ulteriormente approdando ad una collaborazione con One Ocean Foundation – di cui YCCS è socio fondatore – l’iniziativa italiana di rilevanza internazionale nata per la salvaguardia degli oceani.

L’origine di One Ocean Foundation risale al 2017, anno che ha segnato per lo YCCS il cinquantesimo anniversario della sua costituzione, un importante traguardo celebrato con il lancio di un progetto ambientale nato per promuovere la preservazione dell’ambiente marino e divenuto oggi una Fondazione, la One Ocean Foundation.

Jaguar Land Rover Italia, in tal modo, entra ufficialmente nel network di aziende per la sostenibilità che supportano la Fondazione nella sua mission di accelerare soluzioni per la tutela dell’ecosistema marino. Il sostegno di Jaguar Land Rover Italia a One Ocean Foundation coprirà le aree di lavoro della Fondazione a 360 gradi: progetti educativi, per sensibilizzare le generazioni più giovani al rispetto del mare, progetti ambientali e, infine, progetti di ricerca, focalizzati sulla relazione tra benessere del mare e mondo delle imprese.

Ed ancora, sempre ispirato dalla vocazione eco-friendly dei due brand, Jaguar Land Rover Italia propone al Waterfront anche il progetto Art Plastic Pollution, che nasce con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni all’amore per la natura. Grazie a questa iniziativa, infatti gli studenti di Arzachena si impegneranno a ripulire le spiagge della Costa Smeralda dalla plastica e dai rifiuti.

Come per le stagioni precedenti, Jaguar Land Rover conferma la propria presenza presso l’area del Waterfront, per offrire un’esperienza immersiva, in perfetta linea con il DNA dei due iconici brand, e trasmettere ai propri ospiti i valori di innovazione, eccellenza e sostenibilità.

Con un calendario ricco di eventi e di experience indimenticabili da vivere affacciati sul mare cristallino sardo, la casa automobilistica accoglierà i suoi ospiti presso il tempio del lusso ideato dall’architetto Gio Pagani, nella splendida cornice del Porto Vecchio in uno spazio interamente brandizzato caratterizzato da un inedito concept store di design ed un’area lounge dedicata, arredata con l’estro creativo degli abituali partner Ethimo per l’arredamento e Catellani & Smith per l’illuminazione.

Tra i sodalizi più rilevanti ed importanti di Jaguar Land Rover Italia, ritroviamo quello nato nel 2019 con Ferretti Group che sarà celebrato anche in questa estate 2021, per esaltare gli elementi vincenti di questo forte legame tra il gruppo automotive e il leader mondiale nel settore della nautica di lusso: bellezza ed eccellenza dei prodotti, design, tecnologia, innovazione, passione, desiderio di libertà e di superare i propri limiti. Nel Waterfront, Ferretti Group accoglierà gli ospiti in ambienti diversi e unici: sono presenti, infatti, una Riva Lounge oltre al pod Riva, situati di fronte alla Jaguar Land Rover Lounge. In esposizione, ci sarà una Defender Hard Top Mobile Lab a rafforzare la forte vicinanza tra questi brand dall’animo iconico e, al tempo stesso, contemporaneo.

La Defender Hard Top Mobile Lab, brandizzata Ferretti, nasce da un progetto Land Rover mirato a creare, con la versione commerciale della Defender, uno stretto connubio con i propri partner, un’opportunità sempre più tailor-made, volta a creare, nei diversi target di riferimento, esperienze uniche ed esclusive. In questo caso, il Gruppo Ferretti avrà alcuni esemplari di LR Defender 110 brandizzati Ferretti Group come servizio di prima assistenza after sales per recarsi nelle marine.

Inoltre una Defender 90 “Tender To”, sempre nata nell’ambito della collaborazione con Ferretti Group, sarà invece in esposizione in Piazza Azzura.

In questo caso, il progetto “Tender To” offre agli armatori già clienti del gruppo Ferretti, la possibilità di acquistare un’auto della Famiglia Range Rover o una Land Rover Defender, con una personalizzazione ad hoc esaltata da dettagli eleganti che richiamino le loro imbarcazioni.

Come da tradizione, non mancherà per gli ospiti della Costa Smeralda la possibilità di effettuare test drive nel pittoresco panorama sardo, che offre allo stesso tempo uno dei mari più belli al mondo e una terra millenaria ricca di storia e resa unica da una natura incontaminata.

Tra i veicoli più iconici e rappresentativi dei due brand britannici, quest’anno spiccheranno durante la manifestazione le auto PHEV (plug-in hybrid vehicle), in cui design, performance e innovazione si coniugano al tema dell’elettrifcazione per una mobilità futura sempre più sostenibile.