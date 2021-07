The Italian Sea Group: esito Due Diligence Deloitte su Perini Navi

Marina di Carrara-The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG” o la “Società”), operatore globale della nautica di lusso, comunica che, a seguito del mandato affidato alla società Deloitte (“Deloitte”) per svolgere una approfondita analisi sui documenti messi a disposizione dal curatore fallimentare Dottor Franco Della Santa per la vendita degli asset Perini Navi, sono emersi elementi valutativi che fanno ritenere non opportuna la propria partecipazione all’asta del 30 luglio 2021.

TISG conferma il proprio interesse per Perini Navi solo a valori sostenibili in un’ottica di creazione di valore per la Società ed i propri azionisti.

La Società prosegue nei propri progetti di sviluppo e valuterà eventuali ulteriori opzioni di crescita, così come dichiarato in fase di quotazione.

EN

The Italian Sea Group: Findings of Perini Navi Due Diligence by Deloitte

Marina di Carrara-The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG” or the “Company”), global operator in the luxury yachting sector, announces that, after having mandated the company Deloitte (“Deloitte”) to carry out an in-depth analysis on the documents provided by the insolvency administrator Mr. Franco Della Santa for the sale of Perini Navi assets, the findings have highlighted certain valuation elements indicating that it is not advisable for the Company to participate in the auction on July 30th, 2021.

TISG confirms its interest in Perini Navi only at sustainable values with a view to creating value for the Company and its shareholders.

The Company pursues its development plans and will evaluate further possible growth opportunities, as stated during the listing process.