ALS Customs Services acquisisce il noto broker italiano Battaglino

ALS Customs Services ha annunciato l'acquisizione di Battaglino Customs Services s.r.l., una società di brokeraggio doganale ben consolidata e rispettata con sede a Milano, Italia, una mossa strategica che rafforza la sua presenza come fornitore leader di soluzioni doganali globali. L'acquisizione rientra nel progetto di ALS di espandere la propria presenza nei principali mercati europei e di offrire ai clienti una gamma più completa di servizi doganali.

“La posizione strategica di Battaglino nel cuore industriale dell'Italia, insieme alla sua esperienza nell'e-commerce e nel commercio tra Regno Unito e Italia, coincide perfettamente con gli obiettivi di crescita e il network che ALS già gestisce”, afferma Maximilian Nett, membro del senior management del Gruppo ALS. Fondata nel 1986, Battaglino è una società con alle spalle una forte eredità e una solida reputazione di eccellenza che contribuiscono a rafforzare ulteriormente il network di ALS. Con un team di 79 professionisti dipendenti, l'azienda amplia ulteriormente le competenze di ALS nel settore dei servizi doganali. Questa acquisizione porta la struttura complessiva ad oltre 700 specialisti doganali, strategicamente distribuiti per servire i clienti in tutto il mondo.

La strategia di espansione di ALS in Europa e nel resto del mondo, al di là dei vantaggi immediati derivanti dalle economie di scala e dall'ampliamento del portafoglio clienti, è motivata dal fatto che il know-how in campo doganale e la tecnologia avanzata di ALS permettono alle aziende acquisite di potenziare i loro servizi. Il Gruppo ALS mira a fornire soluzioni in numerosi Paesi d'Europa e del mondo attraverso un unico interlocutore, rispondendo alla crescente domanda del mercato di servizi doganali integrati e completi. Questa strategia è in linea con l'obiettivo di ALS di offrire un portafoglio di servizi a livello globale, garantendo al contempo il mantenimento del business a livello locale.

“Questa acquisizione strategica rappresenta un significativo passo di crescita per ALS in Italia”, ha commentato Richard Revyn, CEO del Gruppo ALS. “Siamo lieti di accogliere il team di Battaglino nella famiglia ALS e di poter mettere a disposizione dei nostri clienti la loro esperienza per offrire una soluzione doganale end-to-end davvero completa”.

L'acquisizione offre diversi vantaggi strategici ad ALS. In primo luogo, garantisce all'azienda un ingresso chiave nell'industria italiana, espandendo il suo bacino d'utenza al di là delle sedi esistenti e rafforzando la sua capacità di servire i clienti in tutto il Paese. In secondo luogo, la presenza consolidata di Battaglino nel commercio e nell'e-commerce tra Regno Unito e Italia amplia il portafoglio di soluzioni di ALS, in particolare per i clienti esistenti del settore alimentare e della moda. Infine, l'acquisizione consente ad ALS di accedere al consistente portafoglio clienti di Battaglino nel settore dell'e-commerce, alimentando la crescita di ALS in questo settore particolarmente competitivo.

Per il futuro, il Gruppo ALS si impegna a garantire una graduale e trasparente transizione per i dipendenti e i clienti di Battaglino. Facendo leva sui punti di forza di entrambe le realtà aziendali, ALS ha tutte le carte in regola per diventare un fornitore leader di servizi di intermediazione doganale e di soluzioni end-to-end per il commercio internazionale in Italia e all'estero.