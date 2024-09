FRIGERIO VIAGGI E FAST AND FURIO: UNA PARTNERSHIP ALL’INSEGNA DELLO SPORT E DELLA SOSTENIBILITA’

Giussano (MB)– Frigerio Viaggi, storica azienda italiana nel settore del Travel, è orgogliosa di annunciare la nuova e prestigiosa partnership con il Fast and Furio Sailing Team. L’accordo segna un nuovo capitolo nel forte impegno di Frigerio Viaggi a sostegno dello sport, valorizzando i principi di sostenibilità, innovazione e spirito di squadra che da sempre guidano l’azienda.

Una partnership all’insegna dello sport e della sostenibilità.

La collaborazione con il Fast and Furio Sailing Team nasce da una profonda affinità nei valori fondamentali: tradizione e innovazione, sviluppo e tecnologia, spirito di squadra. Con un occhio di riguardo al tema sempre più attuale della sostenibilità. Maxi Arca Sgr è infatti la prima barca nel mondo dello yachting con una EPD certificata dal RINA. Un’importante iniziativa ESG, nata per favorire l’economia circolare e guidato dal Life Cycle Thinking, una rivoluzione nelle strategie per la sostenibilità ambientale. In parallelo, Frigerio Viaggi abbraccia una visione sostenibile del viaggio ed è attenta alla sempre maggiore sensibilità verso la riduzione dell’impatto ambientale: dal servizio di reportistica delle emissioni co2 prodotte dalle trasferte, al parco mezzi da basso impatto ambientale della Divisione Trasporti, con una rimessa alimentata da fonti di energia rinnovabile.

Progetti comuni ed eventi di successo

La collaborazione operativa tra Frigerio Viaggi e Fast and Furio Sailing Team prosegue già dal 2023 con stima reciproca su più fronti. Anche nel 2024 Frigerio Viaggi affiancherà il team nella gestione dell’Hospitality nel Villaggio della Barcolana a Trieste, la regata velica internazionale giunta questa’anno alla 56° edizione. Solo per fare qualche numero, lo scorso anno oltre 3.000 persone hanno partecipato agli eventi organizzati presso l’Hospitality, con la Barcolana che ha attirato un pubblico complessivo di oltre 425.000 partecipanti in 10 giorni.

Non solo hospitality e regate ma un vero e proprio programma di esperienze e team building a cui le aziende possono aderire. Uno strumento eccezionale per migliorare la produttività e la sinergia di un team aziendale grazie alle tecniche e i principi della navigazione.

Una nuova sfida per due realtà di successo.

“Sono orgoglioso di annunciare questa partnership, che rappresenta per noi un’importante tappa di crescita e consolidamento, confermando il nostro ruolo di protagonisti non solo nel settore del turismo, ma anche nel mondo dello sport e della sostenibilità” commenta Giancarlo Frigerio, Presidente del Gruppo Frigerio “A maggior ragione in un anno così importante per la nostra azienda, che nel 2024 festeggia tre anniversari significativi: i 25 anni di Frigerio Viaggi Network (90 agenzie e consulenti in tutta Italia); i 50 anni di Frigerio Viaggi e i 75 anni di Frigerio Trasporti, la capostipite del Gruppo”.

“Sono molto felice di annunciare la nostra collaborazione con Frigerio Viaggi, con la quale lavoriamo da diversi anni e con cui abbiamo riscontrato una forte affinità di squadra e di obiettivi” ha dichiarato Furio Benussi, Project Manager di Fast and Furio. “Essere parte dell’interesse dell’azienda per lo sport è motivo di grande orgoglio per noi. Frigerio Viaggi, che ha già investito in discipline sportive più popolari come basket, calcio e ciclismo, ora si avvicina al mondo della vela, un segnale importante del valore del lavoro svolto dal nostro team. Sono certo che questa collaborazione avrà una lunga durata, poiché entrambe le realtà condividono la stessa visione, lo stesso spirito imprenditoriale e lo stesso approccio al lavoro.”

Un impegno storico per lo sport

Frigerio Viaggi è da anni protagonista nel mondo dello sport, supportando realtà di altissimo livello. Tra i nostri partner, figurano squadre leggendarie come Pallacanestro Cantù e AC Milan, per i quali siamo fornitori ufficiali con la Divisione Trasporti. Siamo inoltre orgogliosi di collaborare con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, sia per la nazionale maschile che femminile, e di essere stati l’Official Tour Operator del Giro d’Italia Donne 2023, offrendo servizi di accoglienza e gestione logistica per squadre ed entourage.

Accanto a queste collaborazioni storiche, Frigerio Viaggi è sempre alla ricerca di nuove sfide, guardando con interesse realtà e sport emergenti con Sbanda Brianza ASD, ora ai World Skate Games 2024 che si stanno svolgendo in Italia. Inoltre, il nostro impegno per lo sport non si ferma ai professionisti: il Team Frigerio Viaggi Jo.We. Slopline, squadra di ciclismo amatoriale, conquista regolarmente il podio nelle gare del weekend, dimostrando che lo sport per noi è partecipazione, passione e condivisione.

Calendario delle prossime regate

La partnership con Fast and Furio vede Frigerio Viaggi protagonista durante le prossime competizioni veliche. Tra le tappe più attese:

-63° Regata San Giovanni in Pelago, Trieste – 20 settembre 2024: in occasione della prima competizione, Maxi Arca Sgr si è classificata prima

-53° Regata Trofeo Bernetti, Trieste – 6 ottobre 2024

-56° Barcolana, Trieste – 13 ottobre 2024

-Trieste-Venezia Two Cities One Sea – 17 ottobre 2024

-XI Venice Hospitality Challenge – 19 ottobre 2024

-XVII Veleziana, Venezia – 20 ottobre 2024

FRIGERIO VIAGGI – Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 90 agenzie di viaggi e Travel Planner in tutta Italia e offre garanzie di serietà ed affidabilità. Viaggi individuali e di gruppo, Vacanze, Incoming, Business e Corporate Travel, Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi senza dimenticare Comunicazione e Marketing: sono le aree d’eccellenza in cui oggi l’azienda si distingue per dare ad ogni suo singolo cliente, oltre alla cura e all’attenzione che fanno parte della sua tradizione, una soluzione unica ed ogni volta irripetibile.