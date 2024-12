Axpo raggiunge il traguardo dei 100 cargo GNL in Europa in meno di 4 anni

Axpo ha raggiunto un nuovo importante traguardo nel settore del gas naturale liquefatto (GNL) con la consegna di 100 carichi di GNL in Europa in meno di quattro anni. Il GNL continua a rappresentare un elemento fondamentale per il business Trading & Sales di Axpo, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento per i clienti di Axpo in Svizzera e a livello internazionale.

Tra gennaio 2020 e settembre 2024, Axpo ha consegnato 100 carichi di GNL in Europa, con la maggior parte destinata ai terminal di Spagna, Francia, Italia e Portogallo. Il volume complessivo di GNL consegnato ammonta a 76,07 terawattora (TWh), sufficiente a fornire energia elettrica equivalente al fabbisogno annuo di circa 4,7 milioni di abitazioni.

Nel solo anno finanziario 2023/24, Axpo ha importato in Europa 25 carichi di GNL, pari a 16,2 TWh, equivalenti al consumo annuale di gas di un milione di abitazioni Europee.

Domenico de Luca, Head of Trading & Sales di Axpo, ha dichiarato:“Le attività di Axpo nel settore del gas naturale e del GNL hanno continuato a crescere negli ultimi anni, svolgendo un ruolo cruciale nel garantire una fornitura energetica sicura ai nostri clienti. Il gas rappresenta un combustibile di transizione fondamentale, offrendo la diversificazione necessaria durante la transizione energetica mentre le tecnologie delle energie rinnovabili continuano a svilupparsi.”

Axpo opera nei settori midstream e downstream del gas naturale e del GNL sia in Svizzera che all’estero. Da quasi 20 anni l’azienda commercia e trasporta gas in tutta Europa e, da oltre un decennio, include tra le sue attività anche il GNL. I clienti di Axpo spaziano dalle piccole e medie imprese (PMI) alle grandi aziende industriali ad alta intensità energetica.

L’unità GNL di Axpo vanta una vasta esperienza nella fornitura di GNL a clienti industriali. Attualmente, l’azienda sta ampliando le sue operazioni nel settore del rifornimento marittimo (bunkering), noleggiando navi di piccola scala per questo scopo. Il bunkering di GNL consente il trasferimento di GNL ship-tp-ship o ship-to-truck e rappresenta una soluzione efficiente e conveniente per ridurre le emissioni di gas serra, in particolare nel settore marittimo. Il bunkering sta diventando un’area di crescita sempre più rilevante per Axpo, poiché il GNL offre un’alternativa più pulita e competitiva rispetto ai combustibili tradizionalmente utilizzati nel trasporto marittimo.