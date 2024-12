LA GREAT COTONOU ENTRA NELLA FLOTTA GRIMALDI E INAUGURA IL SERVIZIO CINA-AFRICA OCCIDENTALE

Con questa consegna si completa la classe “G5”, composta da sei unità ro-ro multipurpose di ultima generazione. La nave sarà impiegata insieme ad un’unità gemella sul nuovissimo collegamento deep sea del gruppo partenopeo.

Napoli – Con la consegna della Great Cotonou, avvenuta il 20 dicembre presso il cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd di Ulsan (Corea del Sud), sono ormai tutte operative nella flotta Grimaldi le sei navi ro-ro multipurpose dell’innovativa classe “G5”.

Lunga 250 metri, larga 38 metri e con una portata lorda di 45.684 tonnellate, il design della Great Cotonou e delle sue gemelle è il frutto di un attento studio delle esigenze del Gruppo e di quelle della sua clientela: grazie ad una configurazione interna innovativa e completamente customizzata, le navi della classe “G5” possono trasportare ben 4.700 metri lineari di merci rotabili, 2.500 CEU (Car Equivalent Unit) e 2.000 TEU (Twenty foot Equivalent Unit). Rispetto alla precedente classe G4, le nuove unità hanno una capacità rotabili invariata, mentre è raddoppiata quella per i container.

Oltre che per la sua capacità di carico, la Great Cotonou si distingue per le numerose soluzioni tecnologiche all’avanguardia finalizzate all’efficientamento energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale. Di fatto, la nave è capace di ridurre le emissioni di CO2 per tonnellata trasportata fino al 43% rispetto alle altre navi ro-ro multipurpose della flotta Grimaldi, ed è predisposta per la fornitura di energia elettrica da terra durante l’ormeggio, che costituisce, laddove disponibile, un’alternativa green al consumo di carburanti fossili durante le soste in porto.

A gennaio 2025, la Great Cotonou inaugurerà un nuovissimo collegamento di linea del Gruppo Grimaldi tra Cina e Lagos (Nigeria), sul quale sarà operativa con una unità gemella, garantendo al servizio una frequenza, inizialmente, mensile.

Il nuovo servizio, oltre ad essere dedicato al trasporto di merci rotabili di ogni tipo (come automobili, furgoni, camion, macchine edili e agricole), permetterà anche il trasporto di container dalla Cina con trasbordo presso il terminal PTML di Lagos, di proprietà del Gruppo Grimaldi, per i principali porti dell’Africa Occidentale e del Brasile.

Questa grande novità è stata annunciata durante la cerimonia di battesimo della nave tenutasi presso il cantiere sudcoreano il 17 dicembre scorso, alla quale hanno partecipato vari ospiti, tra cui il Presidente e CEO di Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd, H.K. Kim, i due Senior Vice President della società, C. O. Park e H. J. Choi, e Andrea Grimaldi, Deep Sea Lines Executive Manager del Gruppo Grimaldi. Madrina della nave è stata Bernardette Bottino, moglie di Peter Bottino, Presidente e CEO di AES, uno dei principali clienti del Gruppo Grimaldi nel trasporto di veicoli tra gli Stati Uniti e l’Africa occidentale.

“Oggi introduciamo due grandi novità: da un lato la Great Cotonou, sesto ed ultimo capolavoro tecnologico della classe ‘G5′, e dall’altro il nuovo servizio regolare che permetterà di trasportare non solo merci rotabili ma anche container tra Cina, Africa Occidentale e Brasile”, ha affermato Gian Luca Grimaldi, Presidente di Grimaldi Group S.p.A. “Siamo orgogliosi di poter offrire alla nostra clientela una rete di servizi sempre più vasta, che si distingue per l’elevata capacità di trasporto ed il rispetto dell’ambiente, grazie all’impiego di una flotta sempre più giovane e all’avanguardia”.