BATTEZZATA LA GRANDE SHANGHAI, PRIMA CAR CARRIER AMMONIA READY DEL GRUPPO GRIMALDI

Evento in Cina per la nuovissima PCTC da 9.000 CEU: dimezzerà i consumi di carburante per unità di carico e potrà essere convertita all’utilizzo di ammoniaca per un trasporto a zero emissioni di carbonio.

Napoli – Questa mattina, a Haimen (Jiangsu, Cina), si è svolta la cerimonia di battesimo della Grande Shanghai, prima delle dieci unità PCTC (Pure Car & Truck Carrier) di ultima generazione commissionate dal Gruppo Grimaldi a China Merchants Heavy Industries. Di queste, le prime cinque unità sono in grado di trasportare 9.000 CEU (Car Equivalent Units), mentre le successive cinque offriranno una capacità superiore, pari a ben 9.800 CEU.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Sichuan Wu, Presidente di China Merchants Industry, e Luigi Pacella Grimaldi, Automotive Intercontinental Director del gruppo armatoriale partenopeo. Presente alla cerimonia anche la Console Generale d’Italia a Shanghai Tiziana D’Angelo nel ruolo di madrina della nave, che emblematicamente porta il nome della capitale economica della Cina.

La Grande Shanghai è un vero e proprio gioiello tecnologico, capace di combinare elevata capacità di carico ed ecosostenibilità, abbattendo del 50% il consumo di carburante per unità di carico trasportato rispetto alle navi car carrier della precedente generazione.

Il suo design è il frutto della collaborazione tra il Gruppo Grimaldi e lo studio di design e architettura navale Knud E. Hansen. La nave è lunga 220 metri e larga 38 metri, ha una stazza lorda di 93.145 tonnellate ed una velocità di crociera di 18 nodi. Sui suoi 14 ponti può trasportare sia veicoli elettrici che quelli alimentati da combustibili tradizionali.

La Grande Shanghai è anche la prima unità del Gruppo Grimaldi ad aver ottenuto la notazione Ammonia Ready dal Registro Italiano Navale (RINA), che certifica che potrà essere convertita all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio: un nuovo passo significativo verso la transizione energetica ed un trasporto marittimo efficiente e carbon free.

Progettata nel rispetto dei più alti standard, la nave ha ottenuto anche le notazioni di classe Green Plus, Green Star 3, Comfort Vibration and Comfort Noise Port.

Numerose sono le tecnologie green adottate a bordo della Grande Shanghai. La nave è dotata di mega batterie al litio dalla capacità totale di 5 MWh, 2.500 metri quadri di pannelli solari, e potrà ricevere energia elettrica da terra durante le soste in porto (cold ironing) negli scali dotati dell’infrastruttura necessaria.

Inoltre, utilizza tutte le migliori tecnologie per l’ottimizzazione energetica: dalle pitture siliconiche per ridurre la resistenza all’avanzamento a sistemi smart di controllo della ventilazione e dell’aria condizionata. Il motore a controllo elettronico è dotato di sistemi di trattamento dei gas di scarico per abbattere le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) e di particolato (PM), e di un sistema di riduzione catalitica selettiva degli ossidi di azoto (NOx) sotto i livelli TIER III.

Ulteriori innovazioni tecnologiche che contribuiscono a ridurne ulteriormente l’impatto ambientale includono un sistema di Air Lubrication, un design dello scafo ottimizzato, e un innovativo timone denominato gate rudder installato per la prima volta su navi PCTC, composto da due pale foil posizionate ai lati dell’elica che migliorano l’efficienza propulsiva e la manovrabilità.

Grazie alle sue straordinarie caratteristiche, la Grande Shanghai potrà solcare una nuova rotta verso un futuro più sostenibile, innovativo ed efficiente per il trasporto marittimo globale.