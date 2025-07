Il futuro della difesa navale militare italiana: Piloda Shipyard e VN Maritime Technologies uniscono le forze per innovare la flotta della Guardia Costiera Italiana

Napoli – Piloda Shipyard, società controllata da Piloda Group, si è aggiudicata l’appalto pubblico per la costruzione di nuove unità navali destinate alla Guardia Costiera Italiana. Il progetto prevede l’ammodernamento della flotta attuale, con la sostituzione graduale di 40 imbarcazioni. Nella prima fase saranno costruite quattro unità, che costituiranno il nucleo iniziale di questa importante iniziativa di rinnovamento.

Le nuove unità saranno sviluppate sulla base di un progetto di VN Maritime Technologies, che incorpora la tecnologia brevettata ÖK Hull concessa in licenza dall’azienda islandese Rafnar. VN Maritime, specializzata nella progettazione e produzione di imbarcazioni militari e per operazioni di ricerca e soccorso (SAR), ha adattato e ulteriormente sviluppato il proprio design, utilizzando la carena Rafnar per soddisfare i requisiti operativi specifici della Guardia Costiera Italiana. La collaborazione tra le due aziende rappresenta un passo significativo nell’integrazione di tecnologie all’avanguardia, con particolare attenzione all’uso dell’intelligenza artificiale (AI) e dei sistemi di controllo remoto per droni di superficie e subacquei.

Piloda Shipyard porta con sé un’ampia esperienza nei servizi di Refit & Repair per unità militari – una competenza che consente di rispondere efficacemente alle esigenze operative della Guardia Costiera. Il cantiere fornisce inoltre supporto tecnico continuativo, risorsa strategica per la gestione e la manutenzione dell’intera flotta.

In vista della fiera IDEF 2025, in programma a Istanbul dal 22 al 27 luglio, i dirigenti di Piloda Shipyard e VN Maritime Technologies hanno annunciato una serie di incontri istituzionali e industriali per delineare nuovi sviluppi tecnologici da adottare su piattaforme militari. Uno degli obiettivi della partnership è lo sviluppo di progetti congiunti per sistemi unmanned, i cui dettagli saranno svelati nei prossimi mesi.