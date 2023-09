LISW, costellazione di eventi sullo shipping mondiale

(Foto courtesy ShipMoney)

Il panel di ShipMoney ha visto la partecipazione di Neil Martin, ex capo della strategia dei team di F1 Red Bull, McLaren Group e Ferrari

Londra. I leader marittimi globali hanno navigato a pieno ritmo verso Londra in migliaia per partecipare alla biennale London International Shipping Week 2023 (LISW23) che si è svolta dall’11 al 15 settembre.

La London International Shipping Week (LISW) è da anni fulcro del circuito delle conferenze del settore marittimo e l’edizione del 2023 è stata un successo. 30.000 professionisti marittimi provenienti da 70 nazioni hanno fatto rete a Londra per apprendere e condividere nuove idee e per ascoltare relatori ospiti di spicco provenienti dall’interno e dall’esterno del settore dello shipping mondiale.

I partecipanti hanno potuto scegliere tra non meno di 350 eventi diversi nel corso della settimana, inclusi eventi di alto profilo al numero 10 di Downing Street, al Parlamento britannico e alla Borsa di Londra. Come si conviene a un raduno marittimo, gli organizzatori hanno organizzato eventi a bordo di più di una mezza dozzina di navi, tra cui la HMS Belfast, la HMS Iron Duke e la nuova imbarcazione da lavoro elettrica Pioneer of Belfast.

Le questioni cruciali discusse durante LISW23 sono state la decarbonizzazione e la protezione degli ambienti marini, l’innovazione e la tecnologia, la sicurezza e il benessere dei marittimi, l’uguaglianza e la diversità, la sicurezza informatica e l’intelligenza artificiale, e numerose questioni legali, assicurative e commerciali in relazione al trasporto marittimo globale e la supply chain per gli approvvigionamenti.

Tra i momenti salienti della fiera figurano le mini-conferenze organizzate da importanti Compagnie marittime, spesso con la partecipazione di relatori esterni al settore. Nella sua sede di Londra, la società di telecomunicazioni Inmarsat ha tenuto un evento con protagonista Helen Sharman CMG OBE, il primo astronauta del Regno Unito e presidente dell’Istituto di Scienza e Tecnologia. Il discorso programmatico è stato pronunciato dal presidente di Inmarsat Ben Palmer, che ha ricordato al pubblico le ‘opportunità di sostegno dell’ossigeno per la navigazione marittima’ che la connettività satellitare può offrire. La connettività è un fattore chiave per servizi sofisticati di rotte navali, monitoraggio remoto e verifica delle emissioni in tempo reale, tutti elementi essenziali per la transizione verde del trasporto marittimo.

“Connettività . . . supporta il processo decisionale basato sui dati che offre miglioramenti misurabili in termini di efficienza delle navi e la trasparenza ora richiesta al trasporto marittimo per promuovere un cambiamento reale nella decarbonizzazione”, ha affermato Palmer.

ShipMoney ha tenuto un seminario sui modi migliori per utilizzare l’analisi dei dati per il processo decisionale aziendale, coordinato da uno scienziato specializzato in analisi per i team di corse di Formula 1. Neil Martin, ex capo della strategia di Red Bull, McLaren Group e Ferrari, si è unito al team ShipMoney per parlare del potere di abbracciare l’incertezza, utilizzando i dati per fornire nuove intuizioni e, a dire il vero, il frenetico mondo degli sport motoristici.

Wake Media ha organizzato un evento per i professionisti del marketing marittimo incentrato sull’argomento di moda oggi: l’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa e come può essere messa in pratica. Il relatore principale è stato il noto esperto di intelligenza artificiale Danilo McGarry, che si è unito per discutere del futuro dell’intelligenza artificiale e della tecnologia digitale nelle comunicazioni di marketing. Il co-presentatore Richard Norton (Norts), un professionista dell’intelligenza artificiale, copywriter e creatore di contenuti, ha introdotto l’evento con un approccio da ‘pensiero pirata’ e ha conquistato l’attenzione entusiasta del pubblico.

Il prossimo appuntamento sarà nel 2025.

Abele Carruezzo