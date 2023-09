L’Autorità del Canale di Panama modifica la parte variabile della linea di carico Fresh Water Surcharge delle navi

(Foto courtesy Panama canal Authority)

Panama City. La Convenzione Internazionale sulle Linee di massimo carico approvata dall’IMO è finalizzata a garantire il trasporto del carico in sicurezza, specialmente in condizioni particolarmente avverse.

Considerata la condizione critica della disponibilità di acqua dolce nel bacino del Canale di Panama, l’Autorità del Canale di Panama (ACP) ha annunciato una modifica alla componente variabile della linea di carico Fresh Water Surcharge (TFWS) del bordo libero a partire dal 1° ottobre 2023.

La modificasi si è resa necessaria nell’ambito degli sforzi dell’Autorità per gestire il pescaggio massimo disponibile per il transito nel Canale, con l’obiettivo di riservare acqua e il miglioramento dei livelli dei laghi colpiti dalla mancanza di precipitazioni.

Ciò consiste nel modificare il punto della ‘curva di livello del lago Gatun’ da 82 piedi (24,99 metri) a 79 piedi (24,08metri), che equivale a un pescaggio massimo di 44 piedi (13,41 metri) (Tropical Fresh Water – TFW) per le navi che transitano nelle chiuse di Neopanamax, senza influenzare il pescaggio massimo per le navi che transitano nelle chiuse Panamax.

Questo valore della curva di 79 piedi e il pescaggio massimo di 44 piedi rappresentano gli sforzi di risparmio idrico per garantire la sostenibilità del traffico nei prossimi mesi. (La riduzione media per una nave Neopanamax sarà di B/0,19.700 per transito e per una nave Panamax di B/0,6.800 per transito). La percentuale risultante dalla formula varierà dallo 0% al 10% e verrà applicata al totale dei pedaggi della nave, comprese le quote fisse e variabili dei pedaggi nei casi in cui la struttura tariffaria comprenda tali componenti. Riportiamo la formula adottata.

Dove la x rappresenta il livello del lago Gatun in piedi, arrotondato al primo decimale, registrato alle 12:00 il giorno precedente al transito della nave. Tale percentuale verrà applicata a tutte le navi in transito il giorno successivo. Poichè il pescaggio massimo di 44 piedi rappresenta una riduzione della capacità di carico rispetto al precedente massimo consentito correnti d’aria nel Canale di Panama, il punto di 79 piedi nella formula si traduce in una tariffa inferiore nella componente variabile del Fresh Water Surcharge (FWS), che rappresenta un sollievo finanziario per i nostri clienti in questo periodo critico. Le tariffe applicabili alla componente fissa del FWS rimarranno invariate fino a nuova comunicazione. Il FWS è applicabile a tutte le navi di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 125 piedi (38,1 metri) che transitano nel Canale.

I cambiamenti nell’andamento delle precipitazioni che incidono sulla disponibilità d’acqua nel sistema lacustre del Canale di Panama, principale fonte d’acqua per oltre il 50% della popolazione e per garantire il funzionamento della via navigabile interoceanica, hanno portato il Canale ad adottare misure per ottimizzare il suo utilizzo, compreso il FWS, a partire dal 2020.

Il Canale di Panama ha incorporato il valore dell’acqua nella linea degli Altri Servizi Marittimi (OMS) attraverso una tariffa per l’acqua dolce che dipende dalla disponibilità della risorsa idrica al momento del transito.

Abele Carruezzo