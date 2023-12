Confindustria Nautica, il mare nel futuro

All’Assemblea dei soci di ieri, oltre al bilancio, approvato con segnali di ulteriore crescita per il fatturato del comparto, è stato presentato un orizzonte futuro di scenari politici, industriali ed economici



Roma. Nella sede dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), si è svolta l’Assemblea generale dei soci di Confindustria Nautica. Il settore della nautica – compreso quello del diporto nautico – rappresenta il comparto primo al mondo e la sua filiera degna di considerazione importante per l’Italia tutta.

Quest’anno l’Italia ha confermato la leadership mondiale nei superyacht; ha raggiunto il record storico della produzione cantieristica, quello di primo esportatore mondiale e la crescita della filiera anche per occupati.

Sono stati presentati i risultati dell’indagine previsionale sull’andamento del settore, condotta su un campione significativo di aziende associate.

Analizzando il preconsuntivo dell’anno solare 2023, fra le imprese risulta assolutamente prevalente la crescita di fatturato rispetto al 2022, con indicatori che fanno preludere a una chiusura decisamente positiva per l’industria nautica italiana nel suo complesso: il 78% del campione prevede un miglioramento o una chiusura in linea con l’anno precedente. Un’azienda su due del comparto della produzione indica una crescita di fatturato, e la situazione generale conferma le indicazioni qualitative emerse durante i saloni nautici autunnali, con una crescente differenziazione dell’andamento del fatturato fra la produzione di alta gamma che continua a crescere, con ritmi più moderati rispetto al biennio 2021-2022, e la piccola nautica, che attende una contrazione del mercato, in gran parte determinata da fattori congiunturali come l’inflazione elevata e l’incremento dei tassi d’interesse.

“L’Italia è leader nel mondo – ha detto il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi – Il 2022 è stato un anno record per l’industria nautica, confermando l’Italia come leadership mondiale assoluta nei superyacht, con il 51% del Global Order Book; record anche della produzione cantieristica (7,4 miliardi di euro); primo esportatore mondiale (3,7 miliardi di euro) e la crescita della filiera che ha visto superare quota 200 mila occupati, in costante crescita dal 2016”.

Cecchi ha chiesto al Governo di inserire un rappresentante dell’industria nautica nel panel dei 10 esperti che devono aggiornare il Piano del Mare, sottolineando il “ruolo marginale” della nautica nel documento. “Questo – ha aggiunto – non rappresenta assolutamente la forza occupazionale del settore. Il contesto normativo è fondamentale, come lo è quello regolamentare.Vanno adeguate le regole, incentivati gli investimenti, ammodernate le infrastrutture”. Ha quindi poi sottolineato la necessità di “favorire la concorrenza anche nel mondo della ricerca, non commettendo l’errore che l’Europa ha fatto per l’automotive, garantendo al contempo condizioni che consentano gli investimenti”.

Nel pomeriggio si è tenuta la sessione pubblica con il talk “Nautica: Industria, Politica, Economia”. Il presidente ABI, Antonio Patuelli, con un focus sugli scenari macroeconomici, ha detto che “ l’industria nautica è settore di eccellenza e non ha mai avuto problemi di credito, quanto piuttosto di pressione fiscale, quando è cresciuta a dismisura, e di eccesso di burocrazia: i cittadini devono essere facilitati e non oberati di procedure”.

Per il Consigliere economico di Palazzo Chigi, prof. Renato Loiero, è “apprezzabile la proposta di Confindustria Nautica di una conferenza dei dicasteri che sostituisca tutti gli atti di assenso tra i ministri per snellire l’adozione dei Decreti attuativi dei provvedimenti di legge”.

Il Vice Presidente di Fondazione Edison, Prof. Marco Fortis, ha evidenziato che “Nella graduatoria dei beni di cui l’Italia è primo esortatore mondiale, la nautica è arrivata al sesto posto. Oggi è una top player insieme a ceramiche e pasta. Non vedo un rallentamento dell’Italia, il cui Pil sta comunque andando meglio degli altri paesi europei e la cui spesa delle famiglie è cresciuta il doppio del Pil. Anche l’export continua a correre, il rallentamento è stato essenzialmente determinato dalla fine del bonus edilizio”.

Deborah Bergamini – Commissione Affari Esteri e Comunitari – ha ricordato che “le concessioni fluviali e lacustri e i porti turistici non devono essere penalizzati. D’altronde la Bolkestein è stata scritta come un mare magnum, uso apposta questo termine. Uno dei principi fondamentali di qualsiasi direttiva europea è la reciprocità: ma ad oggi non è così e gli imprenditori italiani non possono accedere ai mercati di altri paesi”.

Il Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi ha detto: “Oggi la sfida importante sono le riforme strutturali sulla burocrazia per ridurre i tempi di approvazione dei decreti attuativi. Il CIPOM (Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare) potrà rappresentare un’occasione per fare una riforma del settore della nautica perchè al tavolo ci saranno tutti i ministeri competenti. Speriamo sia momento per mettere ordine in un settore fondamentale per l’economia del Paese”. Infine, ha spiegato che il Governo sta lavorando a una norma, riguardante la blue economy, “che possa dare spinta a un settore che sta volando”.

Mentre, Nello Musumeci, Ministro Protezione Civile e Politiche del Mare, ha detto che “servono nuovi posti barca rispetto agli attuali 170mila: è assurdo che il turista da diporto debba scegliere le coste di altri paesi per l’indisponibilità delle nostre realtà”. “Per questo dobbiamo lavorare in sinergia con le Regioni per creare nuovi porti turistici e ampliare quelli esistenti”.

Per quanto riguarda le iniziative normative in via di realizzazione sono state menzionate la Riforma dei Titoli professionali, l’istituzione per il 2024 di un Fondo per la rottamazione dei motori e l’acquisto di propulsori elettrici, il rilascio in 7 giorni delle licenze di navigazione per le unità nuove, le norme a favore della circolazione dei natanti da diporto anche in acque territoriali estere (Ddl Made in Italy) e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate per l’applicazione del Credito del Mezzogiorno alle unità in locazione.

Il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, nel chiudere la sessione pomeridiana, ha detto che il futuro della nautica mondiale è scritto dall’Italia che, a differenza di tutti gli altri settori del Cluster del mare, detiene il 51% del mercato globale della costruzione di navi da diporto ed è leader negli accessori e nei battelli pneumatici. Proteggere il nostro settore produttivo e dare risposte in tempi rapidi significa far crescere responsabilmente tutta la filiera. Adottare in fretta il Regolamento di attuazione del Codice della Nautica”.

Abele Carruezzo

(foto del presidente di Confindustria nautica, Saverio Cecchi)