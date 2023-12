Raccomandazioni e proposte per migliorare la formazione sul Polar Code

(Foto courtesy IMO)

Londra. L’Argentina, insieme ai co-sponsor Canada, Cile, Georgia, Malesia, Filippine, Sud Africa e Turchia, ha presentato 14 raccomandazioni al Sub – Committee on Human Element, Training and Watchkeeping (HTW) dell’IMO, volte a migliorare i programmi di formazione per i marittimi che operano nelle acque polari.

Tra queste vi sono le raccomandazioni per emanare linee guida sulla formazione per equipaggi di imbarcazioni da diporto e pescherecci che operano nelle acque polari; riesaminare e rivedere gli standard di competenza per il personale marittimo e per gli istruttori; aggiornare gli attuali corsi di formazione sul Codice Polare e sulla navigazione in condimeteomarine polari; sfruttare l’e-learning per fornire formazione.

Le raccomandazioni derivano da un seminario internazionale che ha rivisitato le lezioni apprese in cinque anni di formazione obbligatoria a partire dal 2019, inclusa l’attuazione del Codice Internazionale per le navi che operano in acque polari (Codice Polar).

Il Codice Polare è obbligatorio per le navi che operano nelle acque inospitali che circondano i due poli, riguarda la sicurezza e la tutela dell’ambiente e la formazione dei marittimi.

Il workshop, svoltosi lo scorso mese a Buenos Aires, in Argentina, ha riunito 24 partecipanti provenienti da 14 paesi (Argentina, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Malesia, Panama, Filippine, Sud Africa, Turchia e Slovenia).

Tra questi figuravano istruttori di formazione, marittimi e rappresentanti dell’amministrazione marittima di grande esperienza con conoscenze specialistiche nell’applicazione delle disposizioni del Codice Polar nelle loro aree di responsabilità.

Molti delegati hanno partecipato a uno dei cinque seminari regionali di formazione dei formatori, (Regional Train-the-Trainer) tenutisi tra il 2019 e il 2022.

Il ‘tavolo’ di co-progettazione e le relative discussioni hanno riguardato le migliori pratiche nell’implementazione dei programmi di formazione e nel miglioramento dell’erogazione di formazione specifica, sulla base dei corsi IMO Model Courses 7.11 e 7.12 on Basic and Advanced Training for Ships Operating in Polar Waters.

Il paese ospitante, l’Argentina, insieme a diversi co-sponsor, ha presentato i risultati e le raccomandazioni al Sub – Committee HTW, da prendere in considerazione durante la revisione completa della Convenzione Internazionale del 1978 sugli Standard di Formazione, Certificazione e Tenuta della Guardia per i marittimi (Convenzione STCW, International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) e Seafarers’ Training, Certification and Watchkeeping Code (Codice STCW).

La revisione globale mira ad adattare la Convenzione e il Codice ai nuovi sviluppi tecnici nel settore della navigazione marittima, della protezione ambientale e dei cambiamenti climatici.

La prossima sessione del Sub – Committee (HTW 10) è prevista per il 5-9 febbraio 2024.

Abele Carruezzo