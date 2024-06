Grande successo per le due iniziative promosse dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Viareggio

I due eventi hanno riguardato non solo la Vela ma anche la Cultura e la Storia: in mare con Sognando Itaca che ha fatto tappa a Viareggio e a teatro con lo spettacolo Il Sogno Costruito.

Viareggio-Si è chiusa con un grande successo, tanta soddisfazione e un bilancio più che positivo la giornata che vedeva la sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana al centro di due grandi iniziative collegate non solo alla Vela ma anche alla Cultura e alla Storia: la prima relativa all’Itaca Day 2024 in collaborazione con l’Associazione AIL (Associazione Italiana contro leucemie linfomi e mieloma) e la seconda organizzata al Teatro Jenco con la Compagnia Dryas Teatro Natura e con il Patrocinio del Comune di Viareggio.

Sabato, infatti, si è aperto con il ritrovo presso la sede viareggina della LNI e con una coinvolgente uscita in barca durante la quale anche i pazienti in cura presso i diversi centri di ematologia, accompagnati da medici, nutrizionisti, infermieri e psicologi, hanno avuto la possibilità vivere un’esperienza di condivisione fuori dallo spazio e dal tempo ordinari della vita quotidiana.

Dopo l’uscita in mare, le sale del club Nautico Versilia hanno ospitato una partecipata conferenza stampa durante la qualeei rappresentanti dell’AIL di Lucca e il presidente della LNI di Viareggio Marco Serpi hanno illustrato il programma di Sognando Itaca 2024, l’itinerario nel Tirreno (da Genova a Napoli: 1000 Miglia per AIL, Viareggio-Cagliari-Palermo-Reggio Calabria-Salerno-Napoli) e soprattutto le finalità di questa grande iniziativa nata nel 2006 come progetto di vela terapia volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei malati con tumori del sangue, voluta per sensibilizzare tutti sulle diverse attività di riabilitazione psico-sociale che le Sezioni di AIL portano avanti sul territorio, in spazi aperti a contatto con l’ambiente, per accompagnare i pazienti onco-ematologici nel loro percorso di cura.

Dopo la mattinata dedicata a far conoscere il viaggio di Sognando Itaca, durante il quale, ad ogni tappa, così come è stato fatto a Viareggio, verrà posta l’attenzione sugli aspetti psicologici, sociali e familiari dell’individuo, sulla riabilitazione, e sul binomio Ambiente e Salute che lega stile di vita e scelte alimentari del paziente alla riabilitazione psicosociale, con l’obiettivo di far conoscere e promuovere azioni di salvaguardia della salute, grazie alla LNI sez Viareggio e alla Compagnia Dryas Teatro Natura, si è continuato a “sognare” anche in serata …ma questa volta a teatro! Lo spettacolo teatrale di Rosita Biagini con Simona Generali e Mario Cenni dal titolo “Il Sogno Costruito – Una stardella viareggina nell’Atlantico” è stato introdotto dal Presidente della LNI Sez. Viareggio, Marco Serpi e accompagnato da un’interessante mostra fotografica documentale dell’epoca di Sergio Garbari.

“A nome del Consiglio Direttivo della nostra Sezione di Viareggio ed anche mio personale, porgo i ringraziamenti a tutti coloro che sono intervenuti alla rappresentazione teatrale “Il Sogno Costruito” che ha rievocato e giustamente onorato il 70° anniversario dell’impresa dei nostri tre soci, primo fra tutti Vincenzo Iacopucci, primi italiani a solcare l’oceano Atlantico con l’imbarcazione “Marta”, partendo da Viareggio al timone di una stardella da pesca viareggina di appena 8 metri e 70 centimetri “costruita in casa”, nel lontano 2 giugno 1954.- ha commentato entusiasta il Presidente Marco Serpi -La rappresentazione, dinanzi a più di 150 spettatori, é risultata bellissima, ricca di contenuti soprattutto umani, che hanno fatto rivivere a chi ama e vive il mare il rapporto con la natura, le meravigliose sensazioni dell’immensità, del silenzio oceanico, dell’infinito celeste, ma anche le difficoltà, i timori, la paura e il dubbio dell’uomo che si sente impotente ed impreparato ad affrontare lo scatenarsi della tempesta e, poi da ultimo, la gioia, la gioia di avere raggiunto la meta ed avere realizzato in fondo quel “Sogno Costruito” che é stata per alcuni di essi quasi ragione di vita.

Come concludere se non ringraziare l’Associazione Dryas Teatro Natura che, in modo eccellente ed inaspettato, ci ha fatto rivivere quell’esperienza, per molti dimenticata e che invece deve rimanere nella nostra memoria, come un’impresa epica quale essa é stata e che rende orgogliosa la Lega Navale Italiana – Sezione di Viareggio unica realtà viareggina ad avere accolto, creduto e supportato quei tre soci temerari che solcarono per ben due volte l’oceano e che fecero ritorno a Viareggio il 20 ottobre 1957, dopo ben tre anni.

Non possiamo infine che unirci allo scrosciante e ripetuto applauso di oltre 5 minuti che, al termine della rappresentazione, ha concluso la serata, onorando la memoria di Vincenzo Iacopucci e dei suoi compagni e riconosciuto le capacità degli attori. Per quanto riguarda, invece, la “nostra tappa” di Sognando Itaca 2024 che dire… se non che è stato un evento spettacolare. significativo, ed emozionante.”