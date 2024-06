Arriva l’estate e si continua a vivere il mare e lo sport inclusivo a Lignano Sabbiadoro – Sea4All

Sea4All by Tiliaventum asd è sempre vivere il mare a Lignano Sabbiadoro per tutti: vela, escursioni, navigazioni, team inclusivi nelle regate, pesca, immerisioni, sup e tanto altro senza barriere fisiche, mentali e economiche(=gratuite per i fruitori) ed ora, con la stagione estiva, ancora di più, approfittando delle lunghe giornate soleggiate accompagnate dalla gradevolissima brezza.

Poter contare anche sul sito, mezzi nautici, attrezzature accessibili, personale formato e dedicato e sulla sede arricchita da prodotti enogastronomici del territorio per i momenti conviviali rende il tutto ancora più fruibile e gradevole.

Càpita è il daysailer unico al mondo nel suo genere a disposizione di tutti nel quale si può accedere a bordo, timonare, manovrare, regolare le vele in completa autonomia, da attivi protagonisti, anche con la propria carrozzina per coloro che ne facessero uso, e partecipare a regate anche non paralimpiche e pure vincerle con team inclusivi come già successo nelle passate manifestazioni, lo stesso per l’ulteriore mezzo nautico a motore, allestito adeguatamente per poter vivere il mare pescando, curiosando nella laguna, per fare il bagno o immersioni, per trasferirsi in lidi limitrofi e pagaiare con il sup avvolti nell’atmosfera naturale di isolette e canali.

Un mare di opportunità per tutti dove l’inclusione e di casa, dove tutti sono Persone e non altro.

Le iniziative coinvolgono Persone singole o in collaborazione con Asugi-CSM Gorizia, Onlus e Cooperative di assistenza, Strutture riabilitative, Enti sportivi, Associazioni affini per progetti comuni che possano portare beneficio alla qualità della quotidianità di tutte le persone, alla crescita ed acquisizione di competenze, all’interrelazione indipendentemente da cosiddette disabilità (motorie, sensoriali, intellettivo relazionali), fragilità, disagio, malatie terminali, … ed anche altre Persone troppo spesso escluse dal mondo …. sportivo e assistite dai CSM.

W l’estate per tutti e chi fosse interessato non esiti a contattare Sea4All by Tiliaventum asd a Lignano Sabbiadoro UD – Italy tiliaventum@gmail.com

Le attività sportive inclusive di mare godono del patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Io Sono FVG, Comune di Lignano Sabbiadoro

Sono rese possibili grazie all’apprezzamento e sostegno di

Zampafoundation

D-Marin Marina Punta Faro Resort

Giotto Wine Listeners

Triring-ZXY

Intras Lignano

Tecnolambelluno

Keepsmart

ATIS

Shade Pro

e tanti altri che di volta in volta si attivano per favorire tutte queste meravigliose attività

Un ringraziamento particolare a tutti i Soci, Armatori e Volontari che si attivano con passione e dedizione