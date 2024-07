Sport e divertimento senza barriere al Sotto Gamba Game 2024

San Vincenzo (Livorno)-Torna lo sport per tutti con il Sotto Gamba Game, organizzato da Toscana Disabili Sport ASD in collaborazione con Tutun Club Sport e Servizi. Come le precedenti, anche questa ottava edizione sarà dedicata alle pari opportunità e al superamento di ogni pregiudizio con molteplici eventi in cui si confronteranno atleti con disabilità e normodotati. “La diversità è la nostra forza, l'inclusione è la nostra missione, il cambiamento il nostro obiettivo” afferma il presidente di Toscana Disabili Sport Maurizio Melis “Relax e divertimento sono solo l'inizio ma ciò che davvero conta è dare consapevolezza a 360°e il nostro impegno dal 2016 è portare avanti soluzioni volte a migliorare la vita.”

La manifestazione, ospitata come di consueto nell'incantevole location di Riva degli Etruschi a San Vincenzo (Livorno), si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 settembre con libero accesso previa registrazione gratuita al link https://beacons.ai/sottogambagame dove è possibile trovare i moduli di registrazione per partecipare a tutte le attività e per eventuali necessità di soggiorno personalizzato.

La prenotazione e l'assistenza di tutti i partecipanti con esigenze speciali sarà assicurata grazie alla collaborazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Consiglio Regionale Toscana Sezione Territoriale di Lucca. Due i luoghi d'incontro e di pratica sportiva: Punto Resort e Punto Spiaggia entrambi all'interno della struttura Riva degli Etruschi, situata in uno dei punti più suggestivi del litorale toscano. Per facilitare i collegamenti è previsto un servizio navetta fra le due location con mezzi green come bici da trasporto o joelette (carrozzina monoruota che permette escursioni fuoristrada con l'aiuto di due accompagnatori) organizzata da associazioni del settore turistico accessibile.

Quest'anno il Sotto Gamba Game si presenta al via con una scelta ancora più ampia per i partecipanti che potranno scegliere fra oltre venticinque discipline di terra e di mare: queste ultime comprendono gli sport velici con gli Optimist e i catamarani, windsurf, Sup, canoa e, da quest'anno, anche il kite surf. Nell'area Expo ci sarà spazio per prove gratuite delle ultime novità della protesica e soluzioni di mobilità, sia per la pratica sportiva come per la vita quotidiana, grazie ad aziende leader nel settore coordinate dal main partner tecnico Michelotti Ortopedia, Ottobock Italia, Alps Vision Deep, Tecnocreazioni, Guidosimplex e altri.

Programma Sotto Gamba Game 2024 (in via di definizione):

Venerdì 13 dalle 14.30 alle 19.00 workshop su: ausili e come utilizzarli, nuove tecnologie, approccio alla disabilità e turismo accessibile, il tutto in presenza e on line sui nostri canali network.

Sabato 14 appuntamento alle 9.30 al Punto Resort per conferma iscrizione gratuita e kit di benvenuto.

Sport e attività dalle 9.30 alle 12.30 e dalle15.30 alle 18.30. Beach party dalle 21.00. Domenica 15 sport e attività dalle 9.30 alle 12.30 e dalle15.30 alle 18.30. Chiusura alle 19.00.

A completamento del programma sabato 14 si aggiungerà l'Open Day CIP-INAIL: il Comitato Paralimpico Toscana e INAIL Direzione Regionale per la Toscana saranno presenti con due stand dedicati alla gestione degli assistiti INAIL che potranno iniziare un percorso di avviamento sportivo che ha tra i suoi obiettivi principali il reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro attraverso la pratica sportiva amatoriale e/o agonistica. L'Open Day, che fa parte di un progetto nazionale di largo respiro, intende fornire maggiori occasioni riabilitative agli assistiti INAIL con il fine di diffondere la pratica sportiva non solo come parte integrante del percorso riabilitativo ma anche di individuare la disciplina sportiva più confacente al singolo assistito in relazione alle proprie attitudini, all'età ed al tipo di disabilità.

Il Sotto Gamba Game 2024 è patrocinato dalla Regione Toscana e da numerose federazioni sportive che contribuiscono alla realizzazione dell'evento: C.I.P. Toscana (Comitato Italiano Paralimpico), FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici intellettivo relazionali) Toscana, Special Olympics Toscana, FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), FISSW (Federazione Sci Nautico Surfing e Wakeboard) e International Para Standing Tennis and Padel Association. Si ringraziano il Comune di San Vincenzo, il Gruppo Solvay, Michelotti Ortopedia, Ottobock, Opes Italia e tutti coloro che ci sostengono aiutando la diffusione del nostro messaggio.

Sito web: https://sottogambagame.it