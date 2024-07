Accesso a Internet divide i marittimi in ‘Haves’ e ‘Have-Nots’

(Foto cortesy by Mission to Seafarers)

Seafarers Happiness Index mostra un modesto aumento del benessere nel secondo trimestre del 2024, ma le preoccupazioni emergono su un settore a ‘a due velocità'

Londra. Una tendenza dei ‘abbienti e non abbienti' sta emergendo nel benessere dei marittimi, anche se il livello medio di felicità continua a migliorare, secondo l'ultimo Seafarers Happiness Index (SHI).

L'indice Mission to Seafarers, è un parametro usato dall'industria navale commerciale e dello shipping in generale, per evidenziare il sentimento in mare; ebbene, tale indice (SHI) evidenzia una separazione netta tra due classi di vita in mare per i marittimi, con un ‘divario digitale' al centro.

I numeri del secondo trimestre riportati dalla Mission to Seafarers mostrano una tendenza positiva nel livello di felicità tra i marittimi. L'indice è aumentato leggermente a 6,99 su una scala di 10, un aumento marginale rispetto al 6,94 del secondo trimestre. La tendenza è ancora in rialzo dopo un minimo storico di 6,3 nell'ultimo trimestre del 2023.

Il cambiamento positivo si sta abbassando sui miglioramenti in una serie di aree critiche, tra cui il congedo a terra, i salari, l'addestramento, l'interazione dell'equipaggio e il carico di lavoro. Tuttavia, ci sono ancora carenze percepite nelle opportunità di contatto con la famiglia, il cibo di qualità e la capacità di mantenersi in forma e in salute.

Ci sono suggerimenti di un ‘divario digitale' quando si tratta di accedere ai vantaggi delle moderne comunicazioni e della connettività in mare, nonché ai diversi livelli di formazione e preparazione per nuovi carburanti e nuove tecnologie per l'equipaggio su diversi tipi di navi.

I marittimi che lavorano sulle petroliere stanno segnalando sentimenti di essere ben preparati, qualificati e pronti ad affrontare la sfida dei nuovi carburanti; mentre quelli che lavorano sulle navi dry e container si sentono lasciati fuori dagli sviluppi di prossima generazione.

Allo stesso modo, il congedo a terra, un aspetto cruciale per il mantenimento della salute mentale e fisica, è spesso limitato per i marittimi a causa di orari stretti dei porti, barriere normative e pratiche incoerenti tra diversi porti e aziende. Mentre l'accesso a strutture ricreative come le palestre è essenziale per il mantenimento della salute, la qualità delle attrezzature e degli standard di sicurezza devono spesso essere migliorati. Inoltre, le misure di riduzione dei costi possono portare a pasti monotoni, che influenzano negativamente il morale dell'equipaggio.

I marittimi che servono a bordo di navi con connettività satellitare avanzata hanno un privilegio percepito. Sebbene non esplicitamente collegati a un servizio, alcuni marittimi hanno accesso a connessioni ad alta velocità come Starlink, con dati illimitati o ad alta capacità. Altri sono ancora limitati da quote di dati, connessioni lente o totale mancanza di accesso.

I marittimi che lavorano su navi a più alta tecnologia e a più alto margine generalmente hanno riportato dati che manifestano una maggiore felicità. Durante il trimestre, i marittimi che lavoravano sulle navi dove l'accesso a internet, garantito via cavo, sono risultati i più felici, seguiti da quelli imbarcati su navi da crociera, ro/ro, portarinfuse, petroliere, navi portacontainer e navi offshore. Quelli che lavoravano su navi general cargo sono risultati i più infelici.

Il Seafarers Happiness Index (SHI) è un sondaggio trimestrale condotto dalla Mission to Seafarers, realizzato in collaborazione con Idwal e NorthStandard e sostenuto da Inmarsat. L'indagine offre approfondimenti vitali sui sentimenti e le esperienze degli uomini e delle donne che servono in mare.

La natura multiculturale degli equipaggi presenta sia opportunità per arricchire lo scambio culturale sia le sfide nella gestione delle dinamiche sociali, evidenziando la necessità di attività pratiche e sociali per favorire il legame dell'equipaggio. Gli oneri burocratici aggiungono un altro livello di stress, con crescenti documenti e requisiti normativi nonostante la spinta alla digitalizzazione.

Andrew Wright, Segretario generale di Mission to Seafarers, ha dichiarato: “Sebbene ci siano ancora molte aree di crescita che richiedono attenzione, il nostro rapporto rivela una traiettoria incoraggiante di costante recupero e stabilizzazione dopo quello che è stato un anno tumultuoso per i marittimi. Sono rincuorato che i responsabili dei nostri marittimi stiano adottando misure per garantire il miglioramento del benessere. Tuttavia, le relazioni di una distinzione tra gli ‘abbienti e non abbienti' degli standard di welfare on board sono preoccupanti. Ogni singolo marittimo merita l'accesso ai fondamentali necessari per sostenere una vita sicura e gratificante in mare, tra cui l'accesso al congedo a terra, una connettività decente, buone strutture a bordo e una formazione regolare”.

Abele Carruezzo