L’Intelligenza artificiale non giudica, ma le prove della sua presenza sono tutte intorno a noi

Il giudizio umano è ancora insostituibile nonostante i progressi dell’intelligenza artificiale, che rafforzano il valore del pensiero critico e del processo decisionale

Riportiamo alcune analisi -adattate- tratte dalle lezioni di Sir Andrew Likierman, professore di Management Practice presso la London Business School ed ex preside. Ha pubblicato ricerche – per accademici e professionisti – sul giudizio nella leadership, sulle professioni e sui consigli di amministrazione.

Londra. I codici a barre che vengono fatti scorrere attraverso le casse – quando operiamo dello shopping – sono materia prima per l’intelligenza artificiale.

I programmi di controllo delle scorte che utilizzano i Big Data sulle tendenze meteorologiche e della domanda si combinano con il nostro swipe (movimento effettuato strisciando la punta del dito o il pennino sullo schermo o sulla tastiera di un dispositivo mobile intelligente) per portare sugli scaffali i prodotti sostitutivi giusti.

Nel frattempo, telecamere sempre più sofisticate tracciano gli acquisti e aiutano a identificare potenziali taccheggiatori. Dietro le quinte, programmi di intelligenza artificiale nella strategia del modello della sede centrale, tendenze di mercato, pianificazione finanziaria e molto altro.

Questo è molto lontano dall’amichevole negozio locale di prossimità, dove c’è una risposta personale ad ogni visita e ad ogni transazione. Ordinare, rifornire, tenere sotto controllo i furti e aumentare le entrate dipende tutto dal negoziante. Non c’è da stupirsi che la marcia dell’intelligenza artificiale sia vista come disumanizzante, persino apocalittica.

Ma questa sostituzione, apparentemente diretta, dell’allegro negoziante con un’intelligenza artificiale disumanizzata gioca più con le nostre paure di ciò che viene sostituito che con la realtà.

L’intelligenza artificiale ha bisogno degli esseri umani per fissare gli obiettivi (o i compiti per i programmi senza obiettivi), scrivere i programmi, addestrare i dati, controllare la qualità dei dati e interpretare i risultati.

La “spazzatura dentro” rimane “spazzatura fuori” e, in un mondo in rapido movimento, è necessario il giudizio umano per tenere fuori la spazzatura e dare un senso a ciò che la macchina ci dice. Ciò include le risposte che otteniamo da ChatGPT (un chatbot con intelligenza artificiale che può generare testi di qualsiasi complessità e argomento, comporre saggi e relazioni, scrivere una storia e altro). Senza il giudizio umano, i Big Data sono solo Grandi Numeri.

Le macchine: – Non hanno coscienza o intenzionalità; – Non sono in grado di pensare in modo astratto o di formarsi un’opinione; – Non sono brave a identificare la rilevanza attraverso il contesto (il commento appropriato in una situazione o cultura che è profondamente offensivo in un’altra) e non “generano” il significato (si pensi alla metafora, all’ironia o al senso dell’umorismo); – Non hanno fede né coscienza attraverso l’etica e la spiritualità, o fiducia in se stesse attraverso l’aspirazione o l’ambizione; – Non provano emozioni o empatia e non possono creare relazioni o altri legami sociali che coinvolgano i sentimenti; – Non possono anticipare la spontaneità, l’idiosincrasia, i cambiamenti contestuali o la fallibilità; – e non è possibile rimediare all’incompletezza, inclusa la confusione della correlazione con la causalità.

Questa è una bella lista, afferma il Prof Andrew Likierman .

Passando dalla gestione dei negozi, tutti i principali giudizi che dobbiamo esprimere nella nostra vita lavorativa e personale includono una combinazione di essi. Avere a che fare con i colleghi, i concorrenti, il cambiamento climatico o i bambini che coinvolgono di più.

Per definire il “giudizio”, sappiamo che è la combinazione di conoscenze ed esperienze pertinenti con qualità personali per prendere decisioni e formare opinioni.

Lo esercitiamo con la consapevolezza che abbiamo, sapendo di chi e di cosa fidarci, comprendendo i nostri sentimenti e le nostre convinzioni, con il modo in cui facciamo le nostre scelte e, nel caso delle decisioni, con la capacità di realizzare ciò che abbiamo scelto.

Quindi, qualsiasi cosa una macchina faccia attraverso l’intelligenza artificiale, non esercita il giudizio: le macchine non sono esseri umani meccanici. Anche la controversa possibilità di una “Intelligenza Artificiale Generale”, in cui ciò che la macchina può fare è uguale a ciò che può fare l’uomo, non colma queste lacune.

Questi motivi non significano che gli esseri umani siano migliori delle macchine in tutte le situazioni. Al contrario, ci possono essere punti di forza e di debolezza nell’uso delle macchine. La superiorità comparativa della macchina deriva in alcuni casi dalla debolezza umana.

L’intelligenza artificiale fornisce velocità e coerenza, neutralità e concentrazione, pur non essendo annoiata, malata, capricciosa, trascinata dall’avidità e dalla paura o dagli algoritmi che hanno relazioni amorose che distraggono l’uno con l’altro.

L’ipotesi che esista una sostituzione universale è, in ogni caso, semplicistica.

Il dottor Eric Topol, nel suo libro Deep Medicine, descrive la superiorità dell’intelligenza artificiale rispetto agli esseri umani in alcune specialità mediche come la radiologia, dove la fallibilità umana è un problema. L’intelligenza artificiale è ancora migliore in alcuni aspetti dell’assistenza infermieristica grazie al monitoraggio remoto dei pazienti a casa.

Ma l’intelligenza artificiale non può fornire “il potere di un’osservazione dettagliata e attenta”, soprattutto con un supporto complesso e psicologico, non solo nell’assistenza infermieristica ma in tutti gli aspetti della medicina.

Topol crede che l’ideale sia che gli esseri umani e le macchine lavorino insieme, con le macchine che liberano gli esseri umani per fare ciò che sanno fare meglio: parlare con i pazienti.

L’intelligenza artificiale non è un gioco a somma zero in cui le macchine guadagnano e gli esseri umani perdono.

Come illustrato in Deep Medicine, sarà la combinazione della macchina e dell’essere umano a fornire cure mediche di qualità.

Coloro che non riescono a riconoscere ciò che l’IA può e non può offrire saranno affiancati da coloro che lo fanno. Ma lungi dal diminuire il ruolo del giudizio, l’IA renderà ancora più chiaro il contributo centrale degli esseri umani nelle scelte che combinano permutazioni di situazioni senza precedenti, complessità significativa, nuove variabili, pensiero astratto, compromessi insoliti, dati insufficienti, fattori qualitativi contorti, rischio multidimensionale, relazioni idiosincratiche e sfumature di personalità.

In altre parole, la maggior parte di ciò che fanno i senior manager e il motivo per cui sono pagati profumatamente per farlo.

Abele Carruezzo

