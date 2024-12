IL MARE CHE BOLLE, A CA’ FOSCARI CONVEGNO SU GEOPOLITICA E PORTI

Giovedì 12 dicembre alle 16.30 presso l’Auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino e via Zoom

Il Mediterraneo tra fratture geopolitiche e opportunità geoeconomiche. Quali implicazioni per porti e trasporti marittimi? Organizzano l’ Università Ca’ Foscari Venezia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

VENEZIA – Il Mediterraneo è attraversato da tra fratture geopolitiche e opportunità geoeconomiche. Quali sono le implicazioni di queste dinamiche per porti e trasporti marittimi? Esperte ed esperti analizzeranno questo tema nel convegno “Il Mare che Bolle“convegno, in programma giovedì 12 dicembre alle 16.30 presso l’Auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino dell’Università Ca’ Foscari Venezia e in streaming su Zoom. L’iniziativa è organizzata dall Centro di studi su economia e management della portualità, nato a Ca’ Foscari grazie ad una convenzione tra Ca’ Foscari e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, porti di Venezia e Chioggia. Il Centro si propone di sviluppare studi e ricerche e percorsi formativi in tema portuale e di evoluzione delle città-porto.

Il convegno intende fare il punto su come le recentissime dinamiche geopolitiche che investono il Mediterraneo e in particolare il Medio oriente possono impattare sul trasporto marittimo e sui porti mediterranei, con un focus particolare su quelli nord adriatici, e quindi anche sul porto di Venezia.

Particolare attenzione viene posta ai recenti accadimenti che coinvolgono il Canale di Suez e lo stretto di Bad el-Mandeb, cuore strategico del ‘Mediterraneo allargato’ e quindi della stessa proiezione internazionale e verso l’Indo-Pacifico dell’economia e della politica del nostro Paese. Il convegno ribadisce come i recenti conflitti nell’area contribuiscono a rendere ancora più complesso il quadro con il quale i nostri porti, e in particolare quelli alto adriatici, devono confrontarsi, per effetto dei processi di de-globalizzazione e ri-globalizzazione oggi in atto.

Interverranno studiosi ed esponenti del mondo portuale e marittimo. Per Ca’ Foscari interverranno Stefano Soriani (coordinatore scientifico del Centro), Luiza Bialasiewicz ed Elisa Barbieri del Dipartimento di Economia, in particolare sulle complesse relazioni tra geo-economia e geopolitica nel Mediterraneo. Daniela Huber, dell’Università Roma Tre e consigliera scientifica dell’Istituto Affari Internazionali approfondirà il quadro dei conflitti che animano il Medio Oriente e che interessano il Canale di Suez. Sugli aspetti più propriamente legati ai temi della sicurezza nell’area, anche della navigazione, si concentrerà Francesco Zampieri, docente di studi strategici all’Istituto di Studi Militari Marittimi.

Alessandro Panaro, capo servizio dell’area di ricerca ‘Maritime & Energy’ di SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, delineerà il quadro della rilevanza geopolitica del trasporto di container nel Mediterraneo e gli impatti che l’attuale ‘crisi di Suez’ sta producendo. Infine, Alessandro Santi, esponente del mondo portuale e marittimo veneziano e nazionale, e past president della Venezia Port Community, approfondirà gli effetti dell’attuale situazione di crisi geopolitica per il cluster portuale del Nord Adriatico. Il convegno si chiuderà con un intervento del Presidente dell’Autorità di Sistema, Fulvio Lino di Blasio.

IL PROGRAMMA

Introduce e modera Stefano Soriani, Dipartimento di Economia, Coordinatore scientifico del Centro studi su economia e management della portualità, Università Ca’ Foscari Venezia

Intervengono

Daniela Huber, Università Roma Tre – Medio Oriente in crisi: dinamiche domestiche, regionali e globali

Luiza Bialasiewicz, Dipartimento di Economia, Università Ca’ Foscari Venezia – Che ruolo per l’UE nel Mediterraneo di oggi e di domani?

Francesco Zampieri, Istituto di Studi Militari Marittimi – Perché lo stretto di Bad el-Mandeb è così importante per l’Italia?

Elisa Barbieri, Dipartimento di Economia, Università Ca’ Foscari Venezia – Crisi della globalizzazione? Ripensare l’economia globale alla luce delle nuove tendenze nei commerci

Alessandro Panaro, SRM – Centro Studi e Ricerche – I container come elemento dominante degli equilibri geopolitici e commerciali mondiali

Alessandro Santi, Venezia Port Community, Federagenti – Shock alle catene logistiche: adattamento differenziato di navi e porti. Il caso dell’alto Adriatico italiano

Conclude Fulvio Lino Di Blasio, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Per ulteriori informazioni consultare la pagina dell’evento nel sito di ateneo.

https://www.unive.it/data/16437/1/95086

È possibile seguire l’evento da remoto a questo link:

https://unive.zoom.us/j/81031106213?pwd=KParXMzJs6btgQlcsoMWbPRmaVTmsp.1#success

| ID riunione: 810 3110 6213 | Passcode: VE12dic