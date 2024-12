2024, che anno! Grazie alla porta santa aperta da Papa Francesco per il ‘giubileo’, il 2025 sarà l’anno della Speranza… per tutti

Navigando per l’Oriente… lasciando l’isola del giorno prima… troveremo il 2025

Lo shipping globale, con i suoi settori legati, rimane impegnato ad affrontare le sfide tra innovazione, sicurezza e sostenibilità

Oggi, più di ieri, si impone una consapevolezza che esistono delle ‘varibili’ primarie dell’equazione globale del sistema del trasporto marittimo: l’innovazione, la tecnologia, e la sicurezza non più conformità, ma affidabilità, relazioni d’insieme e soprattutto persone. Importante, come speranza per il 2025, sarà soprattutto garantire il benessere dei marittimi, affrontare i rischi ambientali e adottare fonti di energia più pulite.

Un anno 2024 che ha segnato l’adozione di un modello operativo completamente digitale e che sta modificando radicalmente la natura della sicurezza segnando nuovi orizzonti. In futuro, sempre più la sicurezza non sarà definita solo come l’assenza di incidenti, ma un’equazione sistemica di cui al numeratore troviamo persone ben addestrate nell’utilizzo del digitale e affidabili, mentre al denominatore una decarbonizzazione in un ambiente tecnologico in rapida evoluzione.

Questo 2024 ha segnato una decarbonizzazione verso nuove forme di energia (compresa la nucleare) e di combustibili alternativi per ridurre le emissioni di gas serra.

Un momento, importante per l’azione globale per il clima, lo abbiamo vissuto quando leader, attivisti ed esperti mondiali si sono riuniti per la COP29, la 29a Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC).

L’evento, di Baku, in Azerbaigian, dall’11 al 22 novembre 2024, ha segnato l’impegno per tracciare nuove azioni per negoziare e promuovere politiche per combattere il cambiamento climatico.

Un anno – il 2024 – segnato dai conflitti geopolitici che hanno trasformato le rotte del trasporto marittimo. Minacciando il sistema portuale, punto focale della ricerca geografica dei trasporti con le varie flotte impegnate da sempre nello sviluppo e nella concentrazione del sistema portuale della rete marittima globale.

Rendere difficile il commercio marittimo nel Mar Rosso da e per il Canale di Suez ha significato ‘cambiare rotta’ sancita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha adottato una ‘risoluzione’ che condanna gli attacchi Houthi chiedendo l’immediato rilascio del Galaxy Leader e del suo equipaggio.

Molti sono stati gli attacchi dei terroristi Houthi a navi mercantili di diversa bandiera segnalati dall’UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Molti armatori e operatori hanno optato per rotte alternative – circumnavigando l’Africa – per garantire la sicurezza. Per fermare questa continua escalation di minacce, molte associazioni di settore hanno pubblicato delle linee guida aggiornate per le navi in transito nel Mar Rosso meridionale e nel Golfo di Aden.

Sul versante energetico, il 2024 ha segnato una nuova dimensione per armatori e opoeratori del mare e navi che di apprestano di viverla dal prossimo 1° gennaio 2025. Infatti, con l’entrata in vigore del Regolamento marittimo FuelEU previsto per il 1° gennaio 2025, lo scorso novembre il Comitato del BIMCO ha adottato la clausola marittima ‘Bimco FuelEU’ per i Time Charter Parties 2024.

Il nuovo Regolamento introduce misure volte a garantire una graduale riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili utilizzati dal settore marittimo, con l’obiettivo di diminuire, tra le altre disposizioni, del 2% nel 2025 e fino all’80% entro il 2050. Il mancato rispetto comporterà sanzioni, tra cui multe e divieti per le navi di ingresso in porto.

La scelta dei luoghi più adatti alla produzione dei combustibili green non è un ‘affare politico’: “i luoghi migliori saranno dove c’è accesso a energia rinnovabile a basso costo, quindi è probabile che vedremo combustibili prodotti in luoghi come il Nord Africa, il Cile e l’Australia, forse anche nel Regno Unito con le sue forti risorse eoliche”, afferma Mark Button, responsabile della decarbonizzazione marittima presso la società londinese di consulenza ingegneristica Arup.

Da utlime notizie, la Norvegia ha annunciato che, a causa dei ritardi nell’integrazione del Regolamento marittimo FuelEU nell’accordo SEE, è improbabile che il paese attui il Regolamento entro il 1° gennaio 2025. DNV ha sottolineato che è fondamentale che gli armatori comprendano i requisiti del Regolamento e le opzioni di conformità per prendere decisioni aziendali informate.

Anche per gli equipaggi, questo 2024 ha segnato nuovi standard per la formazione e per il 2025 si aprono nuovi orizzonti formativi.

E’ necessario un quadro di formazione di base su misura per le sfide uniche associate all’ammoniaca, al metanolo e all’idrogeno. Attualmente, gli standard di formazione, certificazione e Guardia per la gente di mare (STCW) non coprono adeguatamente le competenze specifiche richieste per gestire questi combustibili alternativi. Sarà necessaria una revisione completa dei quadri di formazione per garantire una transizione sicura ed efficace verso queste nuove fonti di energia.

Poi, il 2024 ha visto la ri-elezione a presidente USA di Donald Trump il cui programma vedrà

una politica economica volta a rivitalizzare la produzione americana e a contrastare quelle che gli Stati Uniti considerano le pratiche commerciali sleali della Cina. La strategia di Trump dal 2025 vede di aumentare le tariffe di importazione, sollevando sollevato una serie di questioni e contraddizioni: più radicale rispetto al suo primo mandato, e si estende oltre la guerra commerciale con la Cina per includere tariffe fino al 20% sulle importazioni da altre parti del mondo.

E’ di ieri la notizia che la sua nuova amministrazione potrebbe cercare di riprendere il controllo del Canale di Panama, che gli Stati Uniti avevano ‘stupidamente’ ceduto al loro alleato centroamericano. Trump ha sostenuto che agli spedizionieri vengono addebitate tariffe ‘ridicole’ per passare attraverso il canale di trasporto vitale che collega l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico.

Trump ha detto che il paese centroamericano, con cui gli Stati Uniti hanno relazioni diplomatiche dal 1903, ci sta “fregando sul Canale di Panama, ben oltre i loro sogni più sfrenati”. Ha accusato i soldati cinesi di gestire illegalmente il canale e di “assicurarsi sempre che gli Stati Uniti mettano miliardi di dollari in denaro per le ‘riparazioni’, ma non avranno assolutamente nulla da dire su ‘nulla’”.

Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha detto che la Cina non ha alcuna influenza sull’amministrazione del canale e ha aggiunto che non c’erano soldati cinesi sul canale.

La Cina non controlla né amministra il Canale, ma una sussidiaria della CK Hutchison Holdings 0001.HK con sede a Hong Kong, ha a lungo gestito due porti situati agli ingressi del Canale nei Caraibi e nel Pacifico.

Infine, l’IMO ha annunciato il tema della “Giornata Mondiale del Mare” 2025: “Il nostro oceano, il nostro obbligo, la nostra opportunità” da celebrare il 25 settembre 2025.

Il nuovo tema sottolinea il legame con i più ampi sforzi globali per proteggere l’oceano, tra cui la conclusione dell’Accordo delle Nazioni Unite sulla conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità biologica marina delle aree al di fuori della giurisdizione nazionale (Accordo BBNJ), la negoziazione di un nuovo strumento per affrontare l’inquinamento da plastica e la terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani nel giugno 2025.

Abele Carruezzo