Operativa la Sezione Turismo della Camera Arbitrale Internazionale

“Anno nuovo nuova Sezione operativa per la Camera Arbitrale Internazionale, presente sul territorio nazionale e internazionale con 10 sezioni specialistiche, 60 sedi territoriali, un organico oltre 1.300 Giudici Arbitri e Consulenti tecnici costantemente formati, con corsi e aggiornamenti erogati anche tramite Università.

Viene infatti rilanciata la Sezione Turismo e affidata la Presidenza all’avv. Alfonso Mignone, già Coordinatore della Sezione Nautica.

La Sezione si avvarrà di docenti ed avvocati esperti in diritto del turismo nonché consulenti di imprese legati alla filiera.

Il Codice del Turismo promuove la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) in un settore economico strategico del Made in Italy che richiede snellezza e competenza in materia in occasione ogni volta che si genera un contenzioso.

Il Tribunale Arbitrale del Turismo sarà investito nelle controversie in materia di: Real Estate turistica; contenzioso nei rapporti di lavoro delle Professioni Turistiche; contenzioso su Hospitality, Multiproprietà alberghiera e Danno da vacanza rovinata; rapporti contrattuali tra Tour Operator e Agenzie di Viaggi e rapporti contrattuali inerenti altri servizi turistici.

L’arbitrato turistico sarà promosso attraverso eventi e fiere che vedranno la Sezione impegnata in confronti e partenariati con gli stakeholder del turismo nazionale ed internazionale”.