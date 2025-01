Al Club Nautico Versilia “Rèfole – Racconti di Mare”

Riprendono le conferenze organizzate anche per i giovani nelle sale del sodalizio viareggino.

Sabato 15 febbraio alle ore 18 appuntamento da non perdere con l’autore di un libro che ci farà sognare e sentire il vento che scrive.

Viareggio-Dopo la pausa per le festività, riprende la serie di incontri organizzati con successo dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e riservati non solo ai propri Soci e a quelli dei Circoli della II Zona Fiv ma anche ad un pubblico più vasto, eterogeneo e di ogni età: sabato 15 febbraio alle ore 18 saranno, infatti, le sale del Club Nautico Versilia, in Piazza Palombari dell’Artiglio a Viareggio, ad ospitare la presentazione del libro “Rèfole – Racconti di Mare” di Roberto Perrone Capano, edito da Fabio Ratti (Yachting Library).

“L’idea della raccolta nasce dalle mie figlie gemelle Sara e Marina che mi hanno incoraggiato a pubblicare.- ha spiegato l’autore che nell’appuntamento viareggino sarà introdotto dall’amico e Socio CNV Gigi Rolandi, anche presidente AIVE -Questa raccolta di racconti da mare ha come attori i miei compagni d’avventura e le rèfole, ovvero i soffi del vento quando spira con intensità variabile. Scrivono anch’esse, ma solo sull’acqua, lasciando una impronta sempre diversa in base alla luce, del sole o della luna che sia, alla sua intensità, al tipo di fondale, alle nuvole, e infine alla pulizia del mare. Quand’è inquinato, infatti le rèfole si rifiutano di lasciar la loro traccia, abbandonando lo spartito in nome della sostenibilità.

In gergo marinaresco si usa dire “il vento scrive”. Per anni ho chiamato a voce, da bordo, ogni rèfola in arrivo, anticipandone al timoniere direzione, intensità, e tempo d’impatto sulle nostre vele. Scandendo “3-2-1-raffica” come un metronomo vocale. I marinai avvertono le rèfole sulla pelle, che risultano da sempre essere vitali per noi uomini, per la flora, e la fauna. Hanno nome musicale, anche femminile, e sanno far suonare le vele quando vibrano, o alberi e sartiame se più sostenute come intensità.”

Appuntamento da non perdere, quindi, sabato 15 febbraio alle ore 18 al Club Nautico Versilia con ingresso libero: il Club Nautico Versilia vi aspetta con piacere.