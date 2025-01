Il porto della sesta generazione

Il Propeller Club Port of Brindisi and Roma, quali Club delle città terminali della via APPIA, recentemente entrata a far parte del “Patrimonio UNESCO”, ha promosso un interclub interessante con l’autore del libro – Prof. Sergio Prete – sulle generazioni portuali e i porti della ‘sesta generazione’.

Brindisi. Il Prof, Sergio Prete, presidente dell’AdSP del Mare Ionio, ha presentato il suo saggio “Evoluzione e modelli di gestione dei porti” – edito nel 2024 da Cacucci Editore, Bari – in uno scanario presente e di futuro del porto di Brindisi.

Hanno portato il saluto il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il Presidente ASI avv. Vittorio Rina, il dott. Gabriele Menotti Lippolis, Presidente Confindustria Brindisi, il Comandante del Porto di Brindisi, CV (CP) Luigi Amitrano.

Nel commentare il saggio, l’Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone, commissario dell’AdSPMAM, ha sottolineato che la ‘macroarea-portuale’ della Regione Marittima del Mare Adriatico e dello Ionio, presenta un triangolo di porti con funzioni marittime di tutto rispetto. Brindisi, con la sua caratteristica di essere polivalente, dimostra di avere una vision portuale innovativa importante per tutto il sistema portuale. Le sue funzioni marittime, che non sono solo di carico/scarico di merci e/o persone, sono evidenziate nel nuovo Piano Regolatore Portuale che giovedi 30 gennaio 2025 vedrà finalmente la luce dopo quasi mezzo secolo dall’ultimo editato nel 1975”.

Finalmente, dopo tantissimi anni il Porto di Brindisi avrà il suo nuovo PRP grazie all’instancabile impegno e professionalità del già presidente AdSPMAM, Prof. Ugo Patroni Griffi.

“Un PRP – ha detto l’Ammiraglio Vincenzo Leone – rappresenta uno strumento operativo vitale per traguardare un orizzonte di cambiamenti epocali nel settore dello shipping e soprattutto di transizione energetica, digitale, tecnologica e sociale”.

“I porti, nell’attraversare una fase di evoluzione, pur mantenendo il tradizionale ruolo di supporto a industria e turismo, asset importante di traffico commerciale e passeggeri, si stanno innovando e si stanno relazionando a nuovi fenomeni come la sostenibilità e la digitalizzazione.

Essere oggi un porto della ‘sesta generazione’ significa risposizionarsi sui modelli degli scali del nord-europei, cioè intermodali, automatizzati e avanzati nel settore della lagistica integrata.

Il Prof. Giuseppe Catalano, ha poi messo in evidenza la ‘complessità’ delle funzioni marittime che un porto dovrà affrontare. “Un porto è per sua natura un sistema complesso, una sorta di sistema in cui convivono i mondi più disparatati: le imprese piccolissime e i grandi operatori, le compagnie di navigazione, i grandi terminalisti, ma anche i pescatori o le piccole cooperative”, ha detto l’Ing. Catalano. “Convivono tradizioni, storie di imprese innovative e modernissime, una comunità in continua competizione il sistema pubblico-istituzionale e il mercato”.

Non solo traffici, ma i porti italiani dovranno avere anche la capacità di attirare investimenti, di connettersi in modo efficiente con ferro e strada, diventando poli di sviluppo ed innovazione e, non ultimo, anche hub energetici, vale a dire infrastrutture in grado di essere terminali, ad esempio, di produzione di energie rinnovabili, cold ironing, pipeline, carburanti alternativi per le navi.

In sostanza, il porto non solo a servizio di industrie, ma esso stesso ‘industria’ che sappia non solo trasferire meci o cose, ma produrre materie e valore in una visione operativa di logistica evoluta, grazie anche alla Zes Unica portuale e retroportuale.

“I porti – ha detto l’autore del saggio Sergio Prete – come poli strategici di sviluppo economico, di innovazione tecnologica e di attrazione di investimenti nel rispetto della sostenibilità ambientale. I cosiddetti ‘porti intelligenti’ o porti 6.0, stanno emergendo dunque come luoghi di innovazione, per soddisfare le esigenze di un traffico marittimo in continua evoluzione, attraverso l’adozione di soluzioni avanzate come 5G, Internet of Things, Intelligenza Artificiale, che collegano in Rete navi, gru, camion e container”.

Sergio Prete ha raccomandato che “occorre creare un cluster e nuovi modelli di business e di governance. Gli obiettivi commerciali dei porti dovranno essere allineati ed integrati con quelli energetici ed ambientali. Le Autorità portuali avranno sempre più un ruolo centrale all’interno dei porti in questo percorso, ma occorre creare una forte sinergia con tutti gli stakeholders pubblici e privati coinvolti in ambito portuale”.

“Urge dunque, ha ribadito Prete, un ripensamento nella gestione dei porti, orientati a divenire veri e propri hub energetici, allo scopo di generare sinergie tra le due sponde del Mare Nostrum e valorizzare la presenza in Nord-Africa di ormai indispensabili fonti di energia rinnovabile”.

Infine, ha ricordato che i modelli di portualità cinese, protagonista indiscussa della movimentazione della manifattura, ma anche europea, da Rotterdam ad Amburgo, che per primi hanno introdotto questo nuovo paradigma e si stanno evolvendo per diventare poli strategici di sviluppo economico, di innovazione tecnologica e di attrazione di investimenti produttivi, nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Ogni porto è diverso e, sebbene esistano pratiche condivise, ciascuno è chiamato ad efficientare i propri scali in ottica green. La transizione ecologica, infatti, richiede infrastrutture adeguate e soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale.

Nel concludere, il Prof. Sergio Prete ha ricordato le sfide che dovrà affrontare l’industria marittima e portuale italiana per risultare competitiva nello scacchiere degli scambi marittimi degli anni a venire, e cioè “… efficienza logistica, potenziamento dei servizi e delle infrastrutture per l’intermodalità, sviluppo delle aree retroportuali e transizione energetica; i porti europei hanno accolto con favore l’obiettivo dell’Europa, stabilito nel Green Deal, di diventare la prima area a emissioni zero al mondo entro il 2050 e di ridurre entro il 2030 le emissioni del 50%-55% rispetto ai livelli del 1990”.

Abele Carruezzo