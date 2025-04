Nasce Viareggio Yachting Destination Events: un mese di sport, cultura, tradizione e sostenibilità

Il Club Nautico Versilia, insieme al Comune di Viareggio e a Navigo, ha presentato la coinvolgente iniziativa in programma dal 9 al 28 giugno.

Viareggio-Nella Giornata Nazionale del Mare e ad un mese esatto dal XXVIII Trofeo Ammiraglio Francese, il Club Nautico Versilia in collaborazione con il Comune di Viareggio e Navigo scarl, ha presentato ufficialmente Viareggio Yachting Destination Events, la coinvolgente iniziativa di sport, cultura, tradizione, innovazione e sostenibilità che dal 9 al 28 giugno, vedrà la città viareggina grande protagonista con due grandi manifestazioni sportive e numerosi eventi collaterali rivolti ad un pubblico eterogeneo e pensati per celebrare il Mare.

Nel corso della conferenza stampa, il Presidente del CNV Roberto Brunetti, gli Assessori del Comune di Viareggio Alessandro Meciani e Rodolfo Salemi, il Direttore generale di Navigo Pietro Angelini, il Presidente di iCare Viareggio Porto 2020 Moreno Pagnini e il Direttore Sportivo CNV Muzio Scacciati -con il Consigliere Pio Zerbinati ed Ettore Mattiello- hanno illustrato nel dettaglio il nutrito programma dell’evento che sarà supportato dal main partner iCare Viareggio Porto 2020 e dal Comune di Viareggio.

Il primo grande appuntamento di Viareggio Yachting Destination Events sarà sportivo: il 2025 European Championship Star Class Open (https://euro.starchampionships.org/), organizzato dal 9 al 14 giugno dal CN Versilia e dalla Società Velica Viareggina, sotto l’egida della Fiv, con l’International Star Class Yacht Racing Association e il title sponsor G&B Ropes. La Star Class, infatti, ritornerà ancora una volta a Viareggio che ospita una delle più importanti Flotte Star di tutto il mondo e lo spettacolo sarà assicurato da sette regate di altissimo livello tecnico che si svolgeranno in un campo di regata considerato ottimale dagli equipaggi della Classe sulla quale si cimentano i migliori velisti di tutti i tempi.

I Presidenti CNV Brunetti e SVV Paolo Insom, il vice presidente ISCYRA Diego Negri, il Segretario del XIV Distretto (District Secretary) Massimo Canali, l’Assistant District Secretary Silvio Dell’Innocenti e il Direttore Sportivo CNV Scacciati lavoreranno in sinergia per garantire la massima assistenza e accoglienza, sia in mare che a terra, con l’obiettivo di rendere indimenticabile il soggiorno in Versilia e la partecipazione al 2025 European Championship.

A loro fianco come sempre anche la locale sezione della LNI, il Comune di Viareggio, iCare Viareggio Porto 2020, Navigo scarl, e le Flotte ospitanti -Viareggio, Perla della Versilia e Forte dei Marmi- che collaboreranno con le Autorità Organizzatrici.

Dal 17 al 24 giugno, nella banchina davanti al Club Nautico Versilia, il mare diventerà protagonista con una serie di attività che lo raccontano in diverse forme. Si parte con un tavola rotonda sullo Sviluppo del porto di Viareggio in materia di infrastrutture e di sostenibilità finanziaria ed ambientale promossa da Azimut Investimenti (TBC) e con la partecipazione di Viareggio Porto 2020, Comune di Viareggio, Autorità Portuale Regionale Toscana, Navigo e Marevivo, per proseguire con la giornata nella quale saranno festeggiati i 40 anni di Marevivo con una tavola rotonda sulla “Legge Salvamare”-importante strumento che manca ancora dei decreti attuativi per essere operativa e realmente efficace- con la partecipazione del segretario generale Marevivo Raffaella Giugni, uno spazio bambini con esclusivi personaggi del mondo dei cartoni animati e visori messi a disposizione per esplorare virtualmente dei magnifici fondali marini.

Giovedì 19 sarà dedicato all’Amerigo Vespucci con una serie di iniziative fra le quali la presentazione di “Amerigo Vespucci, orgoglio italiano” l’ultimo libro dell’Amm. dell’Amm. Sq (r) Cristiano Bettini sulla Nave più bella del Mondo.

Venerdì 20 sarà la volta della festa per i 200 anni del Cantiere Codecasa durante la quale il giornalista Fabio Pozzo intervisterà le tre generazioni della famiglia vera eccellenza della nautica viareggina.

Dal 21 al 24 giugno, il programma dell’evento si arricchisce con un focus dedicato alla robotica, all’innovazione e al digitale, grazie alle attività coordinate da Navigo. Quattro giornate di incontri, workshop ed esperienze rivolte al mondo della nautica, con l’obiettivo di valorizzare le nuove tecnologie applicate al settore e promuovere lo sviluppo di competenze e soluzioni all’avanguardia.

Dal 25 al 28 giugno, infine, sarà la volta del secondo grande evento sportivo: la IV Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Moratti, la regata ecosostenibile che ha portato la Vela sulla tradizionale rotta tra la Versilia e la Corsica, e che il Club Nautico Versilia organizzerà con la partecipazione dei Comuni di Viareggio e Bastia e del Consorzio Navigo scarl, sotto l’egida della Fiv, il supporto dell’Autorità Portuale Regionale Toscana e della Capitaneria di Porto di Viareggio, e la collaborazione di iCare Viareggio Porto 2020, U.V.A.I. e Associazione Marevivo. Protagonisti in mare saranno ancora una volta gli spettacolari Maxi (over 60′) e le imbarcazioni Over 42′ (12.80 mt) che si affronteranno nel pieno rispetto dell’ecosistema del tratto di mare coinvolto sul percorso dell’epica VBV -la gara internazionale offshore di Motonautica nata nel luglio 1962 pochi anni dopo la fondazione del sodalizio viareggino- cercando di battere il record di 12 ore, 29′ e 19” dello skipper triestino Furio Benussi che con il suo Fast and Furio Sailing Team e il Maxi 100′ Arca SGR , è stato il vincitore indiscusso delle prime tre edizioni.

Nell’ambito della VBV 2025 -che si concluderà con la tradizionale serata delle premiazioni e con la suggestiva cena di gala- sono in programma anche le interviste a Caterina Banti, due volte oro olimpico e attualmente consigliere federale FIV (il 27 giugno) e al Sindaco di Viareggio (a chiusura dell’evento).

Viareggio Yachting Destination Events, l’appuntamento più coinvolgente e glamour dell’estate viareggina 2025 vi aspetta al Club Nautico Versilia da lunedì 9 a sabato 28 giugno.