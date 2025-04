A bordo di Nave Italia presentata ufficialmente la Campagna 2025

Autorità, studenti e partners riuniti a Santa Margherita Ligure per il lancio della nuova stagione del brigantino solidale

Santa Margherita Ligure – Si è svolta questa mattina, a bordo del brigantino Nave Italia, la presentazione ufficiale della Campagna 2025 della Fondazione Tender To Nave Italia ETS, promossa in collaborazione con la Marina Militare.

Un momento istituzionale e partecipato che ha sancito l’avvio della diciottesima stagione di navigazione solidale, alla presenza di: il Sottosegretario di Stato alla Difesa On. Matteo Perego di Cremnago, l’esperto per il Ministro delle Disabilità Simona Donati, il Comandante delle Scuole della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Antonio Natale, il Comandante Interregionale Marittimo Nord Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi, il Sindaco di Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio, il Presidente della Fondazione Tender To Nave Italia Marco Tronchetti Provera e il Direttore Scientifico Paolo Cornaglia Ferraris che ha presentato il calendario completo dei progetti della nuova campagna.

Presenti inoltre numerose autorità civili e militari tra cui i Sindaci dei comuni del Tigullio e di Spotorno e i partner della Fondazione che hanno condiviso la missione del brigantino fin dal principio. Protagonisti anche i ragazzi della Fondazione Aut-Aut di La Spezia, che, dopo la benedizione di Nave Italia ricevuta dal Parroco di Santa Margherita Don Luca Sardella, hanno aperto ufficialmente la mattinata incontrando le autorità, la Fondazione e l’equipaggio.

Nel corso della cerimonia è stato illustrato il programma completo della Campagna 2025: 20 progetti, da aprile a ottobre, che vedranno impegnati oltre 300 beneficiari affetti da disabilità, fragilità psicosociali, malattie croniche o in situazione di disagio sociale e scolastico.

In quest’occasione è stato anche celebrato il passaggio di proprietà definitivo della Nave che diventa ufficialmente della Fondazione – continuando a portare i colori della Marina Militare – grazie al contributo di importanti partner e sostenitori. Tra le novità, anche la missione internazionale in Grecia, in programma dal 19 al 21 giugno, con progetti di cooperazione educativa e sociale.

La giornata è proseguita a Villa Durazzo, dove si è svolta un’esclusiva asta benefica su invito. I fondi raccolti saranno destinati a finanziare le attività educative e riabilitative della Fondazione. Tra gli oggetti battuti all’asta, la racchetta autografata di Jannik Sinner, un ruotino da Formula 1 donato da Pirelli, alcuni cimeli in legno facenti parte dell’attrezzatura marinaresca di coperta delle Unità a vela maggiori della Marina Militare, palloni da calcio firmati dalle squadre di Genoa, Sampdoria, Spezia, Pro Recco, e altri memorabilia.

La Campagna 2025 inizierà ufficialmente il 29 aprile con la partenza da La Spezia e si concluderà a ottobre, dopo un itinerario che toccherà numerosi porti italiani e includerà, per la prima volta, una missione internazionale in Grecia nel mese di giugno. In totale saranno coinvolti oltre 300 beneficiari, accompagnati da più di 100 operatori specializzati, tra educatori, sanitari e tecnici. I 20 progetti previsti si realizzeranno secondo il Metodo Nave Italia, articolato in tre fasi: preparazione, navigazione e consolidamento.

Tra le 20 realtà che saliranno a bordo durante tutta la campagna si segnalano: i tre progetti realizzati in collaborazione con gli istituti scolastici Pastore di Gattinara di Vercelli, che si rivolge a studenti con e senza disabilità e che darà il via alla stagione di Nave Italia il 29 aprile da La Spezia; quello promosso dall’Istituto Nautico Giovanni XXIII di Salerno, rivolto a studenti a rischio dispersione scolastica che potrà includere ragazzi con disabilità, che salperà da Salerno il 22 luglio; ed infine, il ritorno a bordo dell’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari di Cremona, che propone una settimana tra arte e navigazione agli studenti con bisogni educativi speciali (BES) e fragilità relazionali.

Sempre nell’ambito scolastico si evidenziano i progetti realizzati in collaborazione con le Università di Verona (6 – 10 maggio La Spezia – Porto Ferrario) e Bergamo (20-24 maggio Civitavecchia – Gaeta) che si rivolgono, il primo a giovani e adulti con sclerosi multipla, mentre il secondo a persone over 60 con fragilità psicologiche e sociali.

Alla campagna partecipano anche quest’anno le ASL di Imperia, La Spezia e Toscana Centro e l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. La ASL 1 salperà il 13 maggio da Porto Ferrario (Livorno) sperimentando a bordo un percorso innovativo per giovani adulti con fragilità psichiche, volto a ridurre isolamento sociale e a favorire la continuità terapeutica. Il 27 maggio sarà la volta della ASL Toscana Centro con un progetto rivolto ad adolescenti con disturbi dell’umore e difficoltà socio – familiari, che combina interventi terapeutici con esperienze outdoor. Infine, il 30 settembre salperà da Genova verso La Spezia una delegazione dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, con un progetto dedicato ai bambini con deficit di cobalamina C e ai loro fratelli.

Tra le Fondazioni, di ritorno su Nave Italia, si segnalano La Casa delle Luci di Roma e Ronald Mac Donald’s di Milano. Tra luglio e agosto, le due fondazioni saranno a bordo di Nave Italia con rispettivamente un gruppo di giovani con disabilità comunicative gravi e ragazzi con patologie croniche ospitati insieme ai loro fratelli.

Anche il mondo cooperativo farà parte della campagna 2025 grazie all’adesione della cooperativa sociale “Mio fratello è figlio unico” di Roma. Il 29 luglio un gruppo di adolescenti, giovani e adulti con disabilità cognitive con disturbi dello spettro autistico salperanno, alla volta di Civitavecchia, per intraprendere un viaggio che favorisca lo sviluppo delle autonomie relazionali e delle abilità attraverso la cooperazione e gestione delle emozioni.

L’evento ha rappresentato non solo l’inizio simbolico di una nuova stagione in mare e impegno sociale, ma anche un’occasione per rinnovare l’alleanza tra istituzioni, scuola, terzo settore e Fondazione Tender to Nave Italia insieme a Marina Militare, nel segno di un progetto che, dal 2007, ha coinvolto 7.867 persone e realizzato 371 progetti e che nel 2023 ha ricevuto l’Adesione del Presidente della Repubblica ricevuta nel 2023.

Si segnala infine che domani domenica 13 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, Nave Italia sarà eccezionalmente aperta al pubblico e visitabile gratuitamente. Sarà l’occasione per avvicinare cittadini e famiglie al cuore del progetto, conoscere l’equipaggio e scoprire come il mare possa diventare spazio di crescita, cura e formazione. È possibile prenotarsi sul sito di Nave Italia www.naveitalia.org.

«Da diciotto anni, Nave Italia naviga con la missione di trasformare la fragilità in forza attraverso il mare. Ogni progetto di Tender To Nave Italia ETS è un viaggio che abbatte barriere, unisce e promuove valori come l’inclusione, il rispetto e la solidarietà. Questa nuova Campagna 2025, con venti progetti e oltre trecento beneficiari coinvolti, segna un ulteriore passo avanti nell’impegno sociale e rappresenta una sfida entusiasmante, che per la prima volta porterà questo straordinario messaggio oltre i confini nazionali. Un ringraziamento alla Fondazione Tender To Nave Italia ETS, alla Marina Militare e a tutte le realtà che ogni anno scelgono di navigare per dare voce a chi, troppo spesso, rischia di rimanere invisibile». — On. Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa.

«Ogni anno Nave Italia solca il mare, ma soprattutto attraversa le vite di chi vi sale a bordo, trasformandole. Oggi, più che mai, con la nave che diventa ufficialmente patrimonio della Fondazione, sentiamo il dovere e l’onore di portare avanti questa missione con ancora maggiore responsabilità. La vera forza di questo progetto è nell’incontro: tra mondi diversi, tra fragilità e professionalità, tra speranza e possibilità. Continueremo a navigare in questa direzione, certi che l’inclusione non sia solo un obiettivo, ma un viaggio che ci riguarda tutti». — Marco Tronchetti Provera, Presidente Fondazione Tender To Nave Italia

«Chi vive una menomazione – dice il direttore scientifico della Fondazione Tender to Nave Italia Prof. Cornaglia Ferraris – affronta difficoltà che gravano sulla qualità della propria vita. Affronta un senso di inferiorità, la sensazione di non farcela, restare indietro rispetto agli altri. Costruisce così un pregiudizio personale, che fa da specchio a quello sociale. Persino chi lo ama e lo protegge, cura la sua condizione restando chiuso entro una visione medica del problema: “E’ disabile”. La disabilità diventa così centro della sua vita e lascia il resto alla periferia. La persona rinchiusa in quel pregiudizio diventa fragile, eppure non cerca comprensione, tantomeno compassione. Desidera piuttosto dar senso alla propria esistenza.

Vorrebbe quel pregiudizio non fosse sempre al centro della propria vita e tenta di scoprire i modi con cui riuscirci. La Fondazione Tender to Nave Italia sa offrirgli uno di quei modi. Lo fa attraverso un’avventura terapeutica nel mondo della vela e del mare. Questa diciottesima stagione raccoglierà altre centinaia di testimonianze che mostreranno come ciascuno sia capace di scoprirsi nuovo, diverso, più abile di quanto lui stesso pensasse prima di imbarcarsi su quell’incredibile veliero». — Paolo Cornaglia Ferraris, Direttore Scientifico della Fondazione Tender To Nave Italia

«La Fondazione Tender to Nave Italia promuove inclusione, riabilitazione e crescita personale attraverso la cultura del mare, un progetto che la Marina Militare ha sostenuto sin dall’inizio. A bordo del brigantino vengono accolte persone con disabilità o fragilità sociali, offrendo loro un’esperienza unica. Mare, vela e navigazione diventano strumenti preziosi per rafforzare autostima e autonomia. Questo impegno riflette i valori di solidarietà che da sempre contraddistinguono il grande equipaggio della Marina». — Ammiraglio di Squadra Antonio Natale, Comandante delle Scuole della Marina Militare

«L’amministrazione comunale saluta con gioia il ritorno di Nave Italia nella propria Marina. Il fascino del brigantino unito al riconosciuto pregio paesaggistico di Santa Margherita regalerà a cittadini e ospiti non solo una cartolina di bellezza incomparabile, ma anche la cornice ideale per mettere a fuoco quei valori di solidarietà e inclusività che sono alla base del progetto di Nave Italia». — Guglielmo Caversazio Sindaco di Santa Margherita Ligure.