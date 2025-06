Brindisi guarda al futuro con l’Hub Rete: giovani, Blue Economy e innovazione protagonisti a Palazzo Guerrieri

Dal 30 giugno 2025 al 30 giugno 2025

Il 30 giugno una giornata di eventi, panel e laboratori dedicati alle professioni del mare e allo sviluppo del territorio, promossa e organizzata dall’Hub Rete Brindisi con la collaborazione organizzativa di The Qube.

Lunedì 30 giugno 2025 Palazzo Guerrieri ospiterà l’evento “Brindisi: Hub del Futuro per le Blue Careers – Formazione, Innovazione e Sviluppo”, promosso dall’ Hub Rete di Brindisi

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di esplorare le nuove professioni legate alla Blue Economy, valorizzando le opportunità formative e imprenditoriali del territorio e promuovendo un dialogo costruttivo tra esperti, istituzioni e giovani.

Durante la giornata, dalle 8.30 alle 17.00, si alterneranno tour interattivi, keynote, panel tematici e laboratori, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale applicata alle professioni del mare, sulla formazione locale e sullo sviluppo sostenibile di Brindisi come hub marittimo.

Il programma della giornata prevede:

Mattina

-Andiamo a conoscere gli spazi dell’Hub Rete di Brindisi

-Saluti istituzionali e presentazione del progetto Rete

-Keynote: “Professioni del mare e intelligenza artificiale”

-Panel: Formazione, innovazione e sviluppo locale

-Lancio della challenge: “Giovani e idee per la Blue Economy”

Pomeriggio

-Laboratori di gruppo con i tutor dell’Hub Rete di Brindisi

-Pillole formative su pitch e storytelling

-Presentazione degli elaborati dei giovani partecipanti

-Premiazione e saluti finali

L’evento si svolgerà presso Molo 12 Coworking Space, in via Guerrieri 7, Brindisi. La partecipazione è gratuita ma è consigliato contattare l’Hub per prenotare la propria presenza.

Hub Rete di Brindisi

Indirizzo: Via Giovanni Tarantini, 33 – 72100 Brindisi

è possibile accedere all’Hub anche da Via dei Del Balzo, 12A

Orari: dal lunedì al giovedì dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:30

il venerdì l’Hub chiude alle ore 13.30