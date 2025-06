A PROCIDA IL VII CONVEGNO SUL LAVORO MARITTIMO, 26-27 GIUGNO

“Vivere di Mare – Navigare sulle Nuove Onde del Lavoro”

-Orientamento, formazione, digitalizzazione del libretto di navigazione, voto dei marittimi, portualità, sostenibilità e isole minori al centro del dibattito

-Cinquanta relatori altamente qualificati, due giorni di confronto per individuare soluzioni concrete e una visione strategica condivisa di sviluppo a lungo termine fra istituzioni, stakeholders, operatori logistici, professionisti del mare e associazioni di categoria nazionali

-Unico convegno in Italia specifico sul lavoro marittimo, nato nel 2016 da un’intuizione del Com.te Fabio Pagano, e consolidata nella costituzione del Comitato sul Lavoro Marittimo

PROCIDA (NA)-Dalle parole ai fatti: “Vivere di Mare – Navigare sulle Nuove Onde del Lavoro” è il focus scelto per il VII Convegno sul Lavoro Marittimo, da quest’anno articolato in due giornate, a Procida il 26 e 27 giugno 2025 e organizzato dal Comitato del Lavoro Marittimo presso l’Hotel La Torre.

Al centro del Convegno i marittimi italiani, che costituiscono la parte essenziale della marineria internazionale occupando posti di rilievo nelle più grandi compagnie di navigazione del mondo, nel cluster marittimo e nella logistica internazionale. Contribuiscono in maniera significativa al benessere del Paese ma il lavoro marittimo sta perdendo interesse fra le nuove generazioni, attanagliato anche da problematiche di natura burocratica e legislativa che si ripercuotono negativamente sui livelli occupazionali e quindi sull’economia isolana e del Paese.

Focus della VII edizione:

1-Orientamento, Formazione e recupero competenze (compreso il tema degli esami professionali);

2-Digitalizzazione del libretto di navigazione;

3-Voto dei Marittimi;

4-Portualità, sostenibilità e isole minori;

Il Convegno si articolerà in due giornate:

GIOVEDI’ 26 GIUGNO

“Onda della Professione, Digitalizzazione e Voto”

Dopo i saluti istituzionali, Dott. Raimondo Ambrosino (Sindaco Comune di Procida), Com.te Fabio Pagano, (Presidente Comitato del Lavoro Marittimo), On. Fulvio Bonavitacola (Vice Presidente Regione Campania), fra gli interventi: Dott.ssa Maria Cristina Farina (Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Dipartimento per i trasporti e la navigazione), Dott. Riccardo Rigillo (Capo di gabinetto del Ministro per la protezione Civile e le politiche del Mare), Dott. Vincenzo Romeo (CEO Nova Marine Carriers e Vice Presidente Assarmatori), Dott. Eugenio Massolo (Presidente Accademia Italiana della Marina Mercantile), Dott. Francesco Lombardo (Relazioni Industriali, Confitarma), Dott. Alessandro Ferrari (Procuratore Fondo Nazionale Marittimi e Direttore Assiterminal, in videocollegamento), Dott.ssa Armida Filippelli (Assessore Formazione Professionale Regione Campania), Dott. Giovanni Consoli (Vice Segretario Generale Assarmatori).

H 19:00 | AperiProcida presso La Torre, con la partecipazione dell’On. Luigi Di Maio (Rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo).

VENERDI’ 27 GIUGNO

“Onda dei Porti e della Sostenibilità”

Fra gli interventi: Amm. Sq. Pierpaolo Ribuffo (Capo del Dipartimento per le politiche del mare), Com.te Roberto Bunicci (Presidente Fedepiloti), Dott. Donato Liguori (Direzione Generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del MIT), Avv. Alberto Rossi (Segretario Generale Assarmatori)

MODERATORE DEL CONVEGNO: Avv. Luca Brandimarte (Avvocato marittimista)

Il Com.te Fabio Pagano, ideatore e Presidente del Comitato del Lavoro Marittimo, dichiara: “Le novità principali introdotte in questa settima edizione rispecchiano l’evoluzione rapida del settore marittimo e la necessità di affrontare con urgenza alcune sfide globali. Rispetto alle edizioni precedenti, quest’anno abbiamo ampliato il focus tematico includendo aspetti cruciali quali la transizione energetica nei porti, la digitalizzazione del libretto di navigazione accennata nella precedente edizione, la sicurezza cibernetica, e iniziare, o forse riniziare, a parlare del voto dei marittimi.

La scelta dei temi è stata guidata da due elementi chiave. Da un lato la priorità strategica europea in materia di sostenibilità, innovazione e resilienza delle catene logistiche. Dall’altro l’ascolto attivo delle esigenze dei principali attori del settore marittimo quali i lavoratori del mare, le autorità marittime, ed infine le compagnie armatoriali. Il settore marittimo si trova in una fase di trasformazione profonda spinta da modelli sempre più stringenti, e dalla necessità operativa di adottare modelli sempre più interconnessi e sostenibili.

In questo contesto, la settima edizione funge da piattaforma di raccordo tra visione strategica e soluzioni operative promuovendo sinergie tra il pubblico e il privato e valorizzando le esperienze già di successo nei porti italiani.

Tra i temi affrontati quest’anno, ritengo che il più importante sia la digitalizzazione del lavoro marittimo per cinque motivi: efficienza operativa, quindi traduzione in automazione dei processi e tracciabilità in tempo reale, sicurezza e conformità, con monitoraggio continuo e documentazione digitale, sostenibilità ambientale e ottimizzazione delle rotte e gestione dei consumi, competitività ed innovazione, integrazione con la logistica portuale, digital twin e manutenzione predittiva e formazione del personale. La digitalizzazione non è solo un’opzione ma una necessità strategica per modernizzare il settore marittimo, renderlo più sicuro, competitivo e efficiente per affrontare le sfide del commercio globale in rapida evoluzione.

Infine, la scelta di Procida come sede del convegno nazionale ha una forte valenza simbolica e strategica per affrontare le problematiche e le sfide delle isole minori e della portualità sostenibile”.