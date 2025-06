Promuovere una cultura del rispetto: My Harassment-Free Ship

Il 25 giugno, l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) guida la celebrazione globale della Giornata del Marittimo, una giornata designata dalle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo fondamentale che i marittimi svolgono nel commercio globale, nella sicurezza e nel flusso di beni essenziali

Londra. Quest’anno, il tema #MyHarassmentFreeShip (La mia nave libera dalle molestie) richiama l’attenzione sull’urgente necessità di eliminare il bullismo e le molestie nell’industria marittima e di promuovere una cultura della dignità, della sicurezza e dell’inclusione a bordo di ogni nave.

La campagna invita tutti a unirsi per costruire un’industria marittima in cui ogni marittimo si senta protetto, valorizzato e rispettato; e dove ogni nave è una nave priva di molestie.

“I marittimi costituiscono una notevole forza lavoro globale che fa delle navi il loro luogo di lavoro. È un ambiente unico, eccitante ed esigente, che deve essere libero da violenze e molestie”, ha dichiarato il segretario generale dell’IMO Arsenio Dominguez.

“La Giornata del Marittimo di quest’anno lancia la campagna ‘My Harassment-Free Ship’, che mette in evidenza ciò che tutti noi possiamo fare per promuovere una cultura della tolleranza zero. IMO sta prendendo provvedimenti e invitiamo tutte le parti interessate a unirsi a noi in questo movimento. Nessuno dovrebbe sentirsi solo nella propria lotta”.

La campagna mira a: – sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà delle molestie in mare; –

promuovere un’azione proattiva del settore per attuare politiche di tolleranza zero; – incoraggiare la segnalazione e l’assunzione di responsabilità attraverso canali sicuri e accessibili; – fornire ai marittimi il supporto e la formazione necessari per affrontare e affrontare gli episodi di molestie.

La campagna di quest’anno riconosce che la promozione di una cultura del rispetto deve essere una responsabilità condivisa tra i Governi, le compagnie di navigazione, gli Istituti di formazione marittima e gli stessi marittimi.

L’IMO sta adottando misure concrete per affrontare le molestie sul luogo di lavoro marittimo. A partire dal 1º gennaio 2026, la formazione obbligatoria sulla prevenzione delle molestie, comprese le aggressioni sessuali e le molestie sessuali, sarà richiesta ai sensi delle norme di formazione, certificazione e guardia per la gente di mare (STCW).

Gli emendamenti sono stati adottati nel 2024, segnando una pietra miliare significativa nel rafforzamento delle tutele per i marittimi e riflettendo l’impegno dell’IMO per un cambiamento sistemico attraverso la riforma delle politiche e la cooperazione globale.

“Abbiamo compiuto un passo decisivo per modificare il Codice STCW, imponendo una formazione per tutti i marittimi sulla prevenzione e la lotta contro la violenza e le molestie”, ha dichiarato il Segretario generale Dominguez.

Per portare il messaggio direttamente alla comunità marittima globale, un gruppo eterogeneo di influencer dei social media marittimi – i cui follower combinati raggiungono centinaia di migliaia di persone – stanno usando le loro voci come professionisti del mare per promuovere i valori della dignità, del rispetto e della tolleranza zero per le molestie.

Gente di mare: condividete le vostre storie e fate parte del movimento. Compagnie di navigazione: Rafforzare le politiche e la formazione a bordo. Organizzazioni marittime: sostegno e difesa dei diritti dei marittimi.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy IMO)