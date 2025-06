ZES Unica è strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno

Non è una ri-edizione della passata ‘Cassa per il Mezzogiorno’, ma una moderna strategia per competere a livello Europeo

Bari. Nel panorama portuale nazionale, vi sono delle realtà – specialmente al Sud – che, nonostante dispongano di ampie aree retroportuali, risultano essere sottoutilizzate.

In questo senso, la Zes Unica costituisce una leva imprescindibile per far sì che i porti diventino driver per lo sviluppo industriale del “Sistema Italia”, per rafforzare il tessuto produttivo e favorire il rilancio della logistica.

Ritorna sull’argomento Ugo Patroni Griffi, professore di ‘Infrastrutture e Logistica Sostenibili’ presso Uniba e rappresentante di Assoporti per le Zes, con un approfondimento pubblicato da “I Battelli del Reno” – rivista on-line di diritto ed economia dell’impresa – dal titolo “L’Autorizzazione Unica ZES tra semplificazione amministrativa e tutela degli interessi pubblici, profili critici e orientamenti giurisprudenziali”.

Quello della Zes Unica del Mezzogiorno è un tema rilevante di cui abbiamo dato ampio spazio in vari ambiti (Tavoli tematici …, Roma 18 aprile 2024; Convegno Confindustria Bari, 14 gennaio 2025 – artt. Il Nautilus).

La costituzione di un’unica Zona Economica Speciale (ZES) per il Mezzogiorno raccoglie l’eredità del progetto avviato con le ZES regionali per continuare a edificare il rilancio del tessuto imprenditoriale nel Mezzogiorno, agendo direttamente sui fattori più critici per le aziende che operano nel nostro Paese. Il nuovo assetto di incentivi fiscali e snellimenti burocratici potrà ora contare su un maggiore coordinamento e coesione nella gestione di tutti i fondi e strumenti previsti.

Proprio in quest’ultimo aspetto risiede una sfida importante e il saggio del professore Patroni Griffi diventa una ‘finestra’ utile per saper trarre vantaggio da una strategia unitaria e al contempo valorizzare la specificità produttiva e industriale di ciascun territorio. Soprattutto nell’ambito dell’economia circolare, dei combustibili alternativi e della capacità infrastrutturale dei porti nel sostenere una transizione ecologica (energetica, digitale,economica, occupazionale) che sta impegnando tutti i porti verso un’accelerazione della cd. ‘decarbonizzazione’.

Si è convinti che lo sviluppo della logistica e dell’intermodalità sostenibile nel Mediterraneo è imprescindibile per il rafforzamento del ruolo dell’Italia e del Mezzogiorno nell’economica globale, in particolare nei settori della ‘economia del mare’.

Se si vuole essere competitivi nelle filiere strategiche che hanno relazioni con gli ambiti portuali è necessario che le iniziative a supporto dei sistemi produttivi meridionali siano finalizzate a sostenere non soltanto la nascita di nuove attività produttive, ma anche la crescita e lo sviluppo di quelle esistenti. E la ZES Unica con il suo Piano strategico ha tale obiettivo, cioè della valorizzazione delle specificità produttive, economiche e sociali del Mezzogiorno.

Pensiamo un attimo alle reti autostradali, ferroviarie, porti e aeroporti come strumenti di piano da gestire con un approccio integrato che valorizzi l’intero territorio: trasformare le infrastrutture portuali in vere piattaforme logistiche, incidendo sul trasporto intermodale lungo i corridoi intermodali marittimi (Adriatico- Tirreno) e soprattutto rafforzare le ‘Autostrade del Mare’, già consolidate nelle nostre realtà marittimo/portuali, sia con l’Europa e sia con con il resto del mondo.

Dopo una panoramica sul decreto 91/2017, il Prof Ugo Patroni Griffi sottolinea che l’introduzione delle ZES nell’ordinamento italiano ha rappresentato il primo tentativo organico di adattare al contesto nazionale un modello di sviluppo economico già sperimentato con successo in numerosi altri paesi; Zes regionali come strumenti di politica economica per la promozione dello sviluppo territoriale e per attrarre investimenti.

La naturale evoluzione normativa, superando tutte le criticità amministrative, ha portato il legislatore a introdurre la ZES Unica con il D.L. 19 settembre 2023, n.124 (in vigore dal 1° gennaio 2024): si passa dal modello frammentato delle otto ZES regionali con un’unica entità caratterizzata da governance centralizzata e procedure standardizzate.

“L’autorizzazione unica – sostiene Patroni Griffi – rappresenta il cuore pulsante del sistema delle ZES, configurandosi come lo strumento procedurale attraverso cui si realizza concretamente l’obiettivo di semplificazione amministrativa”.

Infatti, l’autorizzazione unica ZES sostituisce completamente tutti gli atti di assenso, (autorizzazioni in senso stretto, ma anche concessioni, nulla osta, pareri e qualsiasi altro atto di assenso) necessari per la realizzazione dell’investimento e l’avvio dell’attività economica.

Inoltre, l’autorizzazione unica ZES ha la sua capacità di costituire variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale; peculiarità giuridica con cui l’amministrazione pubblica o l’impresa – beneficiarie- possano ottenere attraverso un unico procedimento tutti i permessi/autorizzazioni/pareri necessari per la realizzazione dell’opera e l’avvio dell’attività.

“Il legislatore – evidenzia il professore Patroni Griffi – ha previsto un procedimento complesso ma efficiente, caratterizzato dalla convocazione di una conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, che deve concludersi entro massimo 45 giorni. Questo termine, significativamente più breve rispetto ai tempi medi dei procedimenti ordinari, riflette l’obiettivo di garantire certezza dei tempi e prevedibilità delle decisioni amministrative”.

Come effetto giuridico, l’autorizzazione unica produce anche tutti i diritti e gli obblighi che sarebbero derivati dall’ottenimento delle singole autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

In seguito, il saggio analizza due recenti sentenze del TAR Campania: le sentenze nn. 4226/2025 e 1087/2025, pur affrontando fattispecie diverse, delineano un quadro giurisprudenziale coerente che chiarisce aspetti cruciali del sistema e stabilisce principi destinati a orientare l’applicazione futura della normativa.

La sentenza del TAR Campania del 4 giugno 2025 n. 4226, chiarisce tanto i rapporti tra autorizzazione unica ZES e oneri concessori, quanto la natura della autorizzazione unica ZES in variante degli strumenti urbanistici. Il TAR ha infatti chiarito che l’autorizzazione unica ZES, in quanto equiparata a una variante urbanistica, “assorbe” qualsiasi questione relativa a ipotetiche difformità dell’opera autorizzata dalla normativa urbanistica.

L’altra sentenza, quella del TAR Salerno n. 1087/2025, affronta, per contro, questioni complementari, ma ugualmente rilevanti per la comprensione del sistema dell’autorizzazione unica ZES; nell’ipotesi in cui per il progetto/iniziativa che si intende avviare, tra le diverse autorizzazioni, concessioni o licenze da conseguire, sia ricompresa anche l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), la relativa acquisizione rientrerà nell’ambito del procedimento unico.

Infine, si passa alle considerazioni su ‘Autorizzazione Unica e bilanciamento degli interessi di rango costituzionale’.

Il professore Patroni Griffi chiarisce che “l’estensione del meccanismo del silenzio-assenso alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili tocca il cuore del bilanciamento tra esigenze di semplificazione amministrativa e tutela degli interessi pubblici primari”.

Per la prima volta, infatti, il legislatore ha previsto l’applicazione del meccanismo del silenzio-assenso a settori tradizionalmente caratterizzati da un approccio particolarmente prudenziale, dove la tutela degli interessi pubblici ha sempre prevalso sulle esigenze di semplificazione.

“L’evoluzione della disciplina ZES – conclude il Prof Ugo Patroni Griffi – rappresenta pertanto un banco di prova significativo per la capacità del sistema amministrativo italiano di coniugare efficienza procedimentale e tutela degli interessi pubblici, richiedendo un approccio coordinato e sistematico alle sfide implementative evidenziate dalla dottrina più recente”.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al saggio del Prof. Ugo Patroni Griffi, pubblicato sulla rivista on-line di diritto ed economia dell’impresa – “I Battelli del Reno”dal titolo “L’Autorizzazione Unica ZES tra semplificazione amministrativa e tutela degli interessi pubblici, profili critici e orientamenti giurisprudenziali”.(www.ibattellidelreno.uniba.it – www.ibattellidelreno.it)

Abele Carruezzo

(Foto archivio Il Nautilus)