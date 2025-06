Scienziati e la marineria preistorica, un test sperimentale dell’ipotesi della canoa a piroga

(Una piroga con quattro uomini e una donna che remano è raffigurata durante una traversata attraverso una regione del Mar Cinese Orientale da vicino a Ushibi, Taiwan all’isola di Yonaguni, attraversando la corrente di Kuroshio; immagine courtesy rilasciata il 25 giugno 2025 by Science Advances)

La migrazione marittima verso le isole Ryukyu meridionali del Giappone sud occidentale, avvenuta circa 30.000 anni fa, fu una delle traversate marittime più difficili compiute dall’Homo sapiens del tardo Pleistocene

Tokyo. La nostra specie è nata in Africa circa 300.000 anni fa e in seguito ha viaggiato in tutto il mondo, raggiungendo infine alcuni dei luoghi più remoti della Terra. In tal modo, i nostri antenati hanno superato le barriere geografiche, comprese le insidiose distese oceaniche. Ma come hanno fatto a farlo con solo la tecnologia rudimentale a loro disposizione?

Una sfida per studiare la marineria del Paleolitico è la mancanza di prove archeologiche dirette a causa della natura deperibile delle antiche imbarcazioni realizzate con materiali organici. In una situazione del genere, la sperimentazione è un modo efficace, se non conclusivo, per testare possibili ipotesi.

Gli scienziati hanno intrapreso un viaggio sperimentale attraverso un tratto del Mar Cinese Orientale, pagaiando da Ushibi nella parte orientale di Taiwan all’isola giapponese di Yonaguni in una piroga per dimostrare come un tale viaggio possa essere stato compiuto circa 30.000 anni fa, quando le persone si diffusero in varie isole del Pacifico.

I ricercatori hanno simulato i metodi che le persone del Paleolitico avrebbero usato e impiegato repliche di strumenti di quel periodo preistorico, come un’ascia e un attrezzo da taglio chiamato ascia, per modellare la canoa lunga 25 piedi (7,5 metri), chiamata Sugime, da un albero di cedro giapponese abbattuto nella penisola giapponese di Noto.

Un equipaggio di quattro uomini e una donna ha remato con la canoa in un viaggio della durata di oltre 45 ore, percorrendo circa 140 miglia (225 km) attraverso il mare aperto e combattendo una delle correnti oceaniche più forti del mondo, il Kuroshio. L’equipaggio ha sopportato un’estrema stanchezza e si è preso una pausa per diverse ore mentre la canoa andava alla deriva in mare, ma è riuscito a completare una traversata sicura fino a Yonaguni.

Proprio come avrebbero fatto gli uomini preistorici, i viaggiatori navigavano con il sole e le stelle, così come la direzione delle onde dell’oceano, anche se per motivi di sicurezza erano accompagnati da due navi di scorta. Yonaguni fa parte della catena di isole Ryukyu che si estende da Kyushu, la più meridionale delle quattro isole principali del Giappone, fino a Taiwan. Lo studio progettuale, portato avanti dal team dell’Università di Tokyo, e i risultati della sperimentazione sono stati pubblicati l’altro giorno da Science Advances.

Non è la prima volta di tale sperimentazione. I ricercatori in precedenza avevano fallito con tentativi di attraversamento utilizzando zattere di canna e poi zattere di bambù, scoprendo che erano troppo lente, insufficientemente resistenti e incapaci di superare la forte corrente oceanica.

Le prove archeologiche indicano che circa 30.000 anni fa le persone attraversarono per la prima volta da Taiwan alcune delle isole Ryukyu, tra cui Okinawa. Ma gli scienziati si erano chiesti come fare questo con la tecnologia rudimentale dell’epoca: niente mappe, niente strumenti di metallo e solo vasi primitivi. E la corrente di Kuroshio, paragonabile per forza alla Corrente del Golfo al largo del Messico, ha rappresentato una sfida particolare.

La ricerca era impostata sulla scia della famosa spedizione Kon-Tiki del 1947 in cui l’esploratore norvegese Thor Heyerdahl compì un viaggio molto più lungo in zattera dal Sud America attraverso il Pacifico fino alle isole polinesiane. Heyerdahl mirava a mostrare come le persone preistoriche provenienti dalle Americhe avrebbero potuto colonizzare la Polinesia.

I ricercatori dello studio pubblicato sulla stessa rivista (Science Advances) hanno utilizzato simulazioni delle condizioni del mare tra Taiwan e Yonaguni 30.000 anni fa per esaminare se un tale attraversamento fosse raggiungibile in un momento in cui il Kuroshio era ancora più potente di oggi. Lo studio, verifica se una piroga non a vela può essere prodotta con strumenti del Paleolitico superiore e se può attraversare lo stretto largo 110 chilometri all’ingresso occidentale delle Ryukyu, dove interviene una delle correnti oceaniche più forti del mondo.

La piroga lunga 7,5 metri, realizzata con asce di pietra affilate, era abbastanza veloce e resistente da attraversare questo stretto. Questo supporta lo sviluppo iniziale di barche funzionali, come le piroghe, mentre l’esperimento ha anche evidenziato che questo tipo di viaggio in mare era possibile solo per canoisti esperti con capacità di navigazione avanzate.

Le simulazioni si sono basate su tre modelli oceanici con i dati di un vero viaggio sperimentale condotto nel 2019. I risultati hanno mostrato che il viaggio attraverso questo mare sarebbe stato possibile sia negli oceani moderni sia nel tardo Pleistocene se fosse stata utilizzata una piroga con un luogo di partenza e una strategia di pagaiata adeguati. Grazie ai miglioramenti della tecnologia informatica e della modellizzazione oceanica e climatica, le simulazioni dei viaggi oceanici sono ora un approccio utile per studiare la navigazione preistorica

La differenza più notevole, ma inevitabile, era il fatto che gli scienziati canoisti avevano una conoscenza moderna di base della geografia locale e del Kuroshio, sotto forma di mappe e carte, che non erano disponibili nell’era paleolitica. Cioè, erano anche consapevoli della velocità approssimativa della barca e della distanza dalla loro destinazione in termini numerici, il che ha permesso loro di fare calcoli. Con queste conoscenze preliminari, hanno sviluppato un piano di navigazione: pagaiare a ESE per le prime 24 ore per spostarsi verso est e poi dirigersi a NE.

I risultati sperimentati e simulati suggeriscono che una piroga potrebbe raggiungere l’isola di Yonaguni se partisse da Taroko, 104 km a nord di Wushibi, in circa 30 ore o poco più, supponendo che possa mantenere la sua velocità massima di 1,08 m/s.

Le persone del Paleolitico sono spesso considerate ‘inferiori’ dal grande pubblico, principalmente a causa della loro cultura e tecnologia ‘primitiva’. In netto contrasto, l’esperimento dell’Università di Tokyo ha evidenziato che hanno realizzato qualcosa di straordinario con la tecnologia rudimentale a loro disposizione all’epoca.

Questo lavoro è stato sostenuto dalla sovvenzione JSPS KAKENHI numero JP18H03596 (a Y.K.); il Museo Nazionale della Natura e della Scienza, Tokyo (a Y.K.) unitamente a molti sostenitori.

Abele Carruezzo

(La geografia delle Ryukyu da 35.000 a 32.000 anni fa ricostruita abbassando il livello del mare di 80 m.. Si vedono le isole principali dalla superficie del mare (cerchio di visibilità) durante quel periodo. Le più antiche età calibrate conosciute dei siti archeologici su sei isole sono indicate dai numeri in grassetto, con il fiume della corrente del Kuroshio, simile a quello attuale. Mappa creata utilizzando il software GeoMapApp 3.7.4 basato sulla sintesi Global Multi-Resolution Topography e cortesemente by Science Advances)