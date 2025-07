Fondazione Tender To Nave Italia prosegue la Campagna 2025 con “Regimen Sanitatis”

Dal 22 al 26 luglio il brigantino solidale ospiterà tredici studenti a rischio abbandono scolastico lungo la rotta Salerno–Gaeta

Domenica 20 luglio Nave Italia sarà aperta alle visite nel porto di Salerno

Genova– Fondazione Tender To Nave Italia ETS prosegue la Campagna 2025 con il progetto “Regimen Sanitatis” a cura dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni XXIII”. La decima tappa di Nave Italia è in programma dal 22 al 26 luglio sulla tratta Salerno – Gaeta e ospiterà a bordo 13 ragazzi a rischio abbandono scolastico.

Prima di prendere il largo per i cinque giorni di navigazione, Nave Italia aprirà alle visite a tutti coloro che vorranno approfondirne le particolarità e scoprire i numerosi progetti sociali che vengono realizzati a bordo domenica 20 luglio nel porto di Salerno (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30). Il pubblico potrà presentarsi liberamente all’imbarco per accedere al brigantino.

Ispirato alla tradizione medievale della medicina salernitana e fondato sui principi della Dieta Mediterranea, il progetto Regimen Sanitatis si propone di guidare gli studenti più vulnerabili in un percorso di riscoperta del benessere. Un benessere inteso non solo come salute fisica, ma come equilibrio tra comportamenti, attitudini e relazioni con l’ambiente naturale e culturale.

Obiettivo principale dell’iniziativa è contrastare gli effetti negativi derivanti da stili di vita poco salutari — abitudini alimentari scorrette, sedentarietà, tabagismo, dipendenza da dispositivi digitali e scarso contatto con la natura — e da carenze educative che ostacolano l’inserimento scolastico. Il progetto punta a sviluppare negli studenti le cosiddette competenze orientative, ovvero la capacità di costruire una corrispondenza efficace tra obiettivi di vita, impegno personale e risultati concreti. Saranno coinvolti alunni delle classi prime, con particolare attenzione a coloro che, nei primi mesi di scuola, hanno evidenziato difficoltà di adattamento: problemi organizzativi nello studio, fragilità relazionali e scarso rispetto delle regole. Potranno partecipare anche studenti BES, tra cui alunni con disturbi dell’apprendimento (DSA) o dell’attenzione (DA).

“Dall’osservazione emerge come l’ambiente scolastico, troppo spesso, venga percepito non come luogo di cura e crescita, ma come terreno in cui riversare frustrazioni e vissuti problematici – spiega la prof.ssa Maria Spinelli, capo progetto dell’Istituto d’Istruzione Superiore Giovanni XXIII. Regimen Sanitatis intende rispondere a questa criticità riducendo il tasso di abbandono scolastico nei primi anni e offrendo agli studenti un modello di scuola accogliente, capace di trasmettere valori, creare opportunità e promuovere il benessere a scuola”.

Nel corso dell’esperienza a bordo, verrà avviata anche una sperimentazione innovativa nella rotazione dei turni dell’equipaggio, con il coinvolgimento attivo anche degli studenti più giovani. L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere da vicino le diverse mansioni svolte a bordo, offrendo ai ragazzi un’opportunità concreta di orientamento consapevole nella scelta del percorso di studi per il triennio.

“Tutte le attività del progetto ruoteranno attorno a tre principi fondamentali: star bene con se stessi, star bene con gli altri, star bene con il mondo – sottolinea Francesca Salvo, project manager della Fondazione Tender To Nave Italia ETS. Ognuno dei partecipanti sarà affiancato da un tutor scelto fra gli alunni del triennio che lo accompagnerà nelle tre fasi del percorso, per trasformare il peer tutoring in un’occasione di crescita reciproca”.

Nell’arco della Campagna 2025, in compagnia dell’equipaggio della Marina Militare e dello staff scientifico della Fondazione, saliranno a bordo 20 realtà del terzo settore provenienti da tutta Italia per sperimentare i benefici del Metodo Nave Italia nel periodo compreso tra aprile e ottobre. Dal 19 al 21 giugno Nave Italia ha svolto per la prima volta una missione internazionale in Grecia, portando all’estero i suoi progetti di cooperazione educativa e sociale. La rotta proseguirà dal 29 luglio al 2 agosto da Gaeta a Civitavecchia, saranno a bordo adolescenti e giovani adulti con disabilità cognitive o disturbo dello spettro autistico dell’associazione “Mio fratello è figlio unico”. Ultimo viaggio prima della pausa estiva sarà dal 5 al 9 agosto sulla tratta Civitavecchia-La Spezia con “Fratelli d’A-mare”, un’iniziativa di Fondazione Ronald McDonald per ragazzi con patologie croniche e i loro fratelli, che mira a rafforzare il legame familiare e favorire la socializzazione post-ospedalizzazione.